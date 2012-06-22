قبولی 7 درصدی دانشجویان پیام نور تفت در کنکور کارشناسی ارشد

به گزارش خبرگزاری مهر، این تعداد شامل دانشجویان تمام رشته های تحصیلی هستند که موفق شده اند در مرحله اول کنکور کارشناسی ارشد پذیرفته شوند.

بر اساس این گزارش، 219 نفر از دانشجویان کارشناسی این مرکز دانشگاهی در مرحله اول کنکور کارشناسی ارشد قبول شده اند.

دانشگاه پیام نور مرکز تفت از جمله مراکز با سابقه دانشگاهی استان یزد است که هم اکنون بیش از 45 رشته کارشناسی و چهار رشته کارشناسی ارشد دارد.

دفاع نخستین دانشجوی کارشناسی ارشد تفت از پایان نامه

نخستین دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مرکز تفت امروز با موفقیت و کسب درجه عالی از پایان نامه خود دفاع کرد.

در جلسه دفاع از این پایان نامه، یدالله شکیبا فر، استاد راهنما توضیحاتی درباره مراحل اجرای این پایان نامه ارائه کرد و سپس دانشجو یدالله رجایی به تشریح روش جمع آوری اطلاعات و نتایج تحقیق خود پرداخت.

وی در این کار پژوهشی درباره انواع روایات، شخصیت پردازی، عناصر داستان، کشمکش ها، حوادث، گفتگوها و سایر موارد داستانی در منظومه الهی نامه عطار بحث و تحقیق کرده است.

سید علی قاسم زاده، ممتحن خارجی این پایان نامه نیز، جدید و بکر بودن موضوع را از نقاط قوت این کار پژوهشی عنوان کرد و بر رفع برخی از اشکالات شکلی و تایپی این پایان نامه تاکید کرد.