۲ تیر ۱۳۹۱، ۹:۵۹

حجت‌الاسلام عرب انصاری:

نهادینه‌شدن اخلاق تاثیر زیادی در شکل‌گیری پدافند غیرعامل دارد

قم - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استاندار قم گفت: اگر اخلاق در جامعه نهادینه شود پدافند غیرعامل شکل می‌گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدمهدی عرب انصاری ظهر پنجشنبه در اولین همایش پدافند غیرعامل از منظر دینی اظهار داشت: با اینکه جهاد آثار و برکات فراوانی داشت، پیامبر اسلام بیش از آنکه از شمشیر استفاده کند، استفاده از کلام نورانی وحی و قرآن سرلوحه کار ایشان بود.

وی ادامه داد: منطق قرآنی پیامبر بر سلاح ایشان مقدم بود و این اخلاق کریمه پیامبر بود که اسلام در جزیره العرب به سرعت شکل گرفت و مردم را همراه خود کرد، بنابراین از همین روش می‌توانیم بهره‌برداری خوبی داشته باشیم.

عرب انصاری گفت: اگر اخلاق مبنای جامعه ما شود و جایگاه خودش را پیدا کند، به طور طبیعی پدافند غیرعامل شکل خواهد گرفت و امنیت، آسایش، پیوستگی اجتماعی و ده‌ها مورد دیگر در جامعه نهادینه می‌شود.

وی با ذکر مثالی در این مورد اظهار داشت: اگر امروز اخلاق در معماری و ساخت ابنیه و استفاده از تاسیسات کاربردی شود، این ابنیه استحکام و دوام پیدا می‌کند و تهدیدات از بین خواهد رفت.

معاون سیاسی امنیتی استاندار قم طرح تحول اقتصادی و طرح تحول اجتماعی را دو اقدام راهبردی دولت برشمرد که در پدافند غیرعامل تاثیر داشته و در توضیح این دو طرح اظهار داشت: با اجرای طرح تحول اقتصادی ضربه محکمی به دسیسه‌های ناپنهان دشمن زده شد.

وی گفت: طرح تحول اجتماعی نیز به اهداف پدافند غیرعامل نزدیک‌تراست و می‌تواند در تحقق بسیاری از زمینه‌های پدافند غیرعامل کمک کند.

عرب انصاری تصریح کرد: بیش از 20 سوره در قرآن پیرامون دفاع وجود دارد که مسیر ما هموار کرده است و روایت‌های زیادی از ائمه اطهار(ع) به عنوان سند پیش روی ما قرار دارد که هوشمندی اندیشمندان می‌تواند در زمینه پدافند غیرعامل به ما کمک کند.

