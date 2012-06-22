به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدمهدی عرب انصاری ظهر پنجشنبه در اولین همایش پدافند غیرعامل از منظر دینی اظهار داشت: با اینکه جهاد آثار و برکات فراوانی داشت، پیامبر اسلام بیش از آنکه از شمشیر استفاده کند، استفاده از کلام نورانی وحی و قرآن سرلوحه کار ایشان بود.
وی ادامه داد: منطق قرآنی پیامبر بر سلاح ایشان مقدم بود و این اخلاق کریمه پیامبر بود که اسلام در جزیره العرب به سرعت شکل گرفت و مردم را همراه خود کرد، بنابراین از همین روش میتوانیم بهرهبرداری خوبی داشته باشیم.
عرب انصاری گفت: اگر اخلاق مبنای جامعه ما شود و جایگاه خودش را پیدا کند، به طور طبیعی پدافند غیرعامل شکل خواهد گرفت و امنیت، آسایش، پیوستگی اجتماعی و دهها مورد دیگر در جامعه نهادینه میشود.
وی با ذکر مثالی در این مورد اظهار داشت: اگر امروز اخلاق در معماری و ساخت ابنیه و استفاده از تاسیسات کاربردی شود، این ابنیه استحکام و دوام پیدا میکند و تهدیدات از بین خواهد رفت.
معاون سیاسی امنیتی استاندار قم طرح تحول اقتصادی و طرح تحول اجتماعی را دو اقدام راهبردی دولت برشمرد که در پدافند غیرعامل تاثیر داشته و در توضیح این دو طرح اظهار داشت: با اجرای طرح تحول اقتصادی ضربه محکمی به دسیسههای ناپنهان دشمن زده شد.
وی گفت: طرح تحول اجتماعی نیز به اهداف پدافند غیرعامل نزدیکتراست و میتواند در تحقق بسیاری از زمینههای پدافند غیرعامل کمک کند.
عرب انصاری تصریح کرد: بیش از 20 سوره در قرآن پیرامون دفاع وجود دارد که مسیر ما هموار کرده است و روایتهای زیادی از ائمه اطهار(ع) به عنوان سند پیش روی ما قرار دارد که هوشمندی اندیشمندان میتواند در زمینه پدافند غیرعامل به ما کمک کند.
نهادینهشدن اخلاق تاثیر زیادی در شکلگیری پدافند غیرعامل دارد
قم - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استاندار قم گفت: اگر اخلاق در جامعه نهادینه شود پدافند غیرعامل شکل میگیرد.
