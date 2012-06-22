رفتارهای اجتماعی باید در مساجد تنظیم و مدیریت شود/ کمربند امدادی در مساجد کشور

به گزارش خبرنگار مهر، حسین انواری در اولین همایش "مسجد محوری و زکات" استان تهران که ظهر پنجشنبه با حضور آیت الله مرتضی مقتدایی رئیس حوزه های علمیه سراسر و یکهزار نفر از ائمه جماعات استان تهران در سالن همایشهای پنجم آذر نیروی مقاومت بسیج برگزار شد، افزود: نگاه راهبردی به وظایف مساجد باعث می شود تا جوانان و مردم نیز جذب مساجد شوند.

وی ادامه داد: ائمه جماعات نیز به واسطه رهبری دینی و مذهبی مساجد، نقش اساسی در جذب مردم و جوانان دارند.

کمربند امدادی در مساجد کشور

سرپرست کمیته امداد امام خمینی(ره) تأکید کرد: یکی از برنامه هایی که کمیته امداد امام(ره) در همین راستا و تحت فرمایشات مقام معظم رهبری، دارد این است که امدادهای اجتماعی هر مسجدی یک کمربند امدادی تشکیل دهد و خیران هم در این زمینه به کار گرفته شوند.

وی افزود: ظرفیتهای بسیار بزرگی در محلات و مساجد وجود دارد که حتی در سالهای اولیه پیروزی انقلاب نیز از آنها استفاده شد.

انواری بیان داشت: نظام جمهوری اسلامی که امام(ره) پایه گذاری کردند، بر اساس مبانی دینی و شیعی بود و ایشان توانستند بعد از چند قرن، مبانی اسلامی را به شکل عملی ارائه و اجرا کنند.

وی ادامه داد: این نظام ارزشمند از قطعات مختلفی تشکیل شده که در منظومه ای تعریف شده و یکی از این قطعات ارزشمند که بر اساس تفکرات امام(ره) در همان بدو پیروزی انقلاب اسلامی ایران شکل گرفت، ایجاد نهاد کمیته امداد امام خمینی(ره) بود که در 14اسفند 57 شکل رسمی به خود گرفت.

مردم ستون خیمه کمیته امداد امام خمینی(ره) هستند

سرپرست کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور بیان داشت: ستون خیمه کمیته امداد امام خمینی(ره) مردمند و بدون آنها نمی توان شکل مطلوبی برای این نهاد قائل بود.

وی اضافه کرد: یکی از نهادهایی که در نظام ولایی مطرح است مساجد است که باید در کنار کمیته امداد به نیازهای مردم رسیدگی کند.

کارکردهای اصلی مساجد به بیرون از مساجد انتقال یافته است

انواری اظهار داشت: کارکردهای اصلی مساجد ما متأسفانه در سالهای پس از پیروزی انقلاب به بیرون از مساجد انتقال یافته است؛ در فرهنگسراها عملکرد ویژه مساجد اجرا می شود ولی رویکرد دینی و الهی آنها تا حدود زیادی نادیده گرفته شده است.

وی ادامه داد: برخی جوانها از کنار مساجد رد می شوند ولی با کیفهایی پر از آلات موسیقی و ... به فرهنگسراها می روند؛ عرفانهای کاذب نیز شروع به رشد کرده؛ چون محوریت مساجد در زمینه امور فرهنگی و اجتماعی نادیده گرفته شده، توسعه عرفانهای کاذب شکل گرفت.

مقابله با شبیخون فرهنگی مانند جهاد اقتصادی فقط نظاره شد و عملی نشد

سرپرست کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور تصریح کرد: مقابله با شبیخون فرهنگی مورد تأکید مقام معظم رهبری مانند جهاد اقتصادی مورد تأکید ایشان، فقط نظاره شد و عملی نشد.

وی اظهار داشت: کمیته امداد به عنوان دستگاه متصل و مرتبط با رهبری، غفلت از برگرداندن کاربردهای اساسی مساجد را زمینه آسیبهای اخلاقی، اجتماعی و فرهنگی می داند.

انواری بیان داشت: شبکه های مردمی کارآمد با محوریت مساجد توسط ائمه جماعت و همکاری امداد امام(ره) شکل بگیرد.