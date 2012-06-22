به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا نقدی بعد از ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران اردبیل عنوان کرد: مطالبی والاتر از حجاب مد نظر است که نیاز به امر به معروف و نهی از منکر دارد و اگر این مسائل حل شود موضوع حجاب نیز در جامعه رعایت می شود.

وی تصریح کرد: امر به معروف و نهی از منکر در مسائلی چون منکرات سیاسی و ایستادگی در برابر نظام و ولایت و نیز انحرافات فکری و گرایش به مکاتب و عرفانهای کاذب در الویت قرار دارد.

سردار نقدی افزود: منکرات اقتصادی چون روی آوردن به رشوه و ربا، اعتقاد باطل، تشخیص نادرست دین و همه آنها از مسائلی است که باید به موقع امر به معروف و نهی از منکر کرد.

رئیس سازمان بسیج مستضعفان با بیان اینکه خداوند انسان را موجودی خلق کرده که اگر میکروبی به بدنش وارد شود تمام سیستم انسان برای دفع کردن آن فعال می شود، عنوان کرد: اگر میکروبی وارد جامعه شود باید تمام افراد جامعه وارد عمل شوند تا با دفع آن جامعه زنده بماند.

به گفته وی برای هدایت کسانی که دچار منکر می شوند باید تمام مردم بسیجی گونه وارد عمل شوند و با رفتارهایی که قرآن و ائمه اطهار پیشنهاد دارد به اصلاح آنها کمک کنند.

نقدی همچنین با اشاره به افزایش تعداد بسیجیان در کشور بیان کرد: در تمام صنوف هر کدام با تشکیل شعبه ای جذب بسیج شده اند و برنامه های خود را با فرهنگ بسیجی جلو می برند.

فعالیت 100 هزار پایگاه بسیج در کشور

به گفته وی در حال حاضر 100 هزار پایگاه و کانون بسیج در کشور وجود دارد و به لایه های 20 میلیونی بسیج نزدیک شده ایم.

نقدی از برگزاری دوره های تربیت و ولی شناسی در پایگاههای بسیج خبر داد و افزود: بسیجیان دور هم گرد آمده و در مورد بصیرت و معرفت با هم گفتگو می کنند و با مرور فرمایشات ولی امر و رهبر خود آنها را در زندگی خود به کار می بندند تا راه را گم نکنند.