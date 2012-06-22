به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی بابایی با اعلام این مطلب اظهار داشت: روز یکشنبه 28 خرداد ماه سال جاری مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر در پی کسب خبری مبنی بر فعالیت فردی به نام "فتح الله - ش" در زمینه خرید و فروش مواد مخدر با هماهنگی مقام قضایی به منزل وی اعزام شدند.

وی افزود: مأموران در جریان بازرسی از منزل متهم علاوه بر مقادیری مواد مخدر از نوع تریاک تعداد 17 عدد سکه و یک عدد مجسمه مفرغی مربوط به دوران باستان را کشف و ضبط کردند.

این مسئول عنوان داشت: بر اساس اعلام کارشناسان میراث فرهنگی قدمت برخی از اشیای تاریخی کشف شده به دو هزار سال پیش و به دوران اشکانیان و برخی دیگر نیز مربوط به دوره قاجاریه است.

سرهنگ بابایی در پایان با بیان اینکه اشیای عتیقه کشف شده به میراث فرهنگی شهرستان تحویل داده شدند، افزود: در این خصوص پرونده تشکیل و متهم جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.

توقیف 143 گواهی‌نامه بر اساس کسب نمره منفی در استان اصفهان

رئیس پلیس راهور استان اصفهان از توقیف 143 گواهی‌نامه رانندگان متخلفی بر اساس کسب نمره منفی در پی مدت اجرایی شدن قانون جدید راهنمایی و رانندگی تاکنون خبر داد.

حسین غلامی با اشاره به اینکه نمره منفی برای رانندگان متخلف ثبت می‌شود، اظهار داشت: از زمان اجرایی شدن قانون جدید راهنمائی و رانندگی تاکنون تعداد 143 گواهی‌نامه رانندگان متخلف بر اساس کسب نمره منفی توقیف شده است.

وی گفت:از این تعداد گواهی‌نامه توقیف شده تعداد 19 فقره از ابتدای سال جاری تاکنون است.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان بیان داشت: بر اساس ماده هفت قانون جدید راهنمایی و رانندگی اگر رانندگان برای بار اول 30 نمره منفی کسب کنند گواهی‌نامه آنان به مدت سه ماه بایگانی و بعد از این مدت فرد متخلف پس از پرداخت 400 هزار ریال جریمه حق رانندگی را خواهد داشت.

غلامی ادامه داد: در صورت اینکه راننده‌ای برای بار دوم نمره منفی تا 25، دریافت کند گواهی‌نامه وی تا شش ماه توقیف و پس از پرداخت 600هزار ریال جریمه می‌تواند گواهی‌نامه‌اش را دریافت کند.

وی تصریح کرد: اگر چنانچه راننده‌ای برای بار سوم 20 نمره منفی دریافت کند گواهی‌نامه وی باطل و به پرداخت یک میلیون ریال جریمه محکوم می‌شود.

رئیس پلیس راهور استان در پایان با تاکید بر اینکه رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی باعث کاهش سوانح رانندگی و در نتیجه افزایش انضباط ترافیکی در سطح جامعه می‌شود، گفت: نیروی انتظامی البته یک فرصت استثنایی را به رانندگان داده که اگر تا شش ماه هیچ تخلفی نکنند، به صورت خودکار نمرات منفی قبلی آنها از سیستم پاک خواهد شد.