قاتلان یک کارخانه دار یزدی در زاهدان دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مسعود حیدری اظهار داشت: یکی از کارخانه داران استان یزد نیمه نخست خردادماه امسال توسط شخصی به نام "خیرالله.ب" و دو همدستش به قتل رسید.

وی گفت: به دنبال این جنایت ماموران پلیس امنیت اخلاقی سیستان و بلوچستان پس از دریافت نیابت قضایی از استان یزد و اهمیت این پرونده از حیث امنیتی با اقدامات پلیسی و اشرافیت اطلاعاتی موفق شدند این قاتل فراری را در یکی از خیابان های شهر زاهدان شناسایی و در اقدامی غافگیرانه و ضربتی دستگیر کنند.

وی افزود: ماموران به دنبال دستگیری قاتل فراری با اقدامات اطلاعاتی و تخصصی کمتر از یک هفته دو همدست دیگرش را در شهر زاهدان شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند.

کشف محموله 438 میلیون ریالی قاچاق در چابهار

فرمانده انتظامی چابهار بیان داشت: ماموران یگان امداد چابهار از ورود یک محموله بزرگ قاچاق دخانی به این شهرستان مطلع شدند و اقدامات لازم برای کشف این محموله را آغاز کردند.

سرهنگ محمد رضا کاظمی گفت: ماموران با اقدامات پلیسی موفق شدند محل نگهداری مواد دخانی قاچاق را در یک انبار متروکه در سطح شهر شناسایی و در بازرسی از داخل انبار 496 هزار و 900 نخ انواع سیگار قاچاق و 102 هزار و 620 بسته ماده مخدر پان پراک را کشف و ضبط کنند.

وی ارزش ریالی کالاهای مکشوفه را 438 میلیون ریال اعلام کرد و افزود: در این رابطه سه نفر دستگیر و تحویل مراجع قانونی شدند.

ماموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی سیستان و بلوچستان نیز با هدف ارتقای امنیت اجتماعی و مبارزه با مواد دخانی قاچاق از 125 واحد صنفی در سطح شهر زاهدان بازدید کردند.

ماموران در این بازدید موفق شدند 26 هزار و 560 نخ انواع سیگار و مقدار 9 کیلو و 200 گرم تنباکو قاچاق را کشف و ضبط کنند.

برای 35 واحد صنفی اخطاریه صادر و مواد مکشوفه نیز تحویل مراجع قانونی شد.