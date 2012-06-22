دولت با سرمایه‌ گذاری در زغال ‌سنگ طبس موافقت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و تایید بانک مرکزی و به استناد بند (32) قانون بودجه سال 1391 کل کشور با اختصاص مبلغ 98 میلیون یورو براى طرح سرمایه‌گذارى فولاد زغال سنگ پروده چهار طبس موافقت کرد.

بر اساس مصوبه هیئت وزیران، این مبلغ از محل منابع داخلی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران برای بازپرداخت تعهدات لازم به منظور توسعه طرح یاد شده اختصاص می‌یابد.

همچنین با موافقت دولت اعتبار لازم برای خرید خدمات و کالاهای وارداتی طرح سرمایه‌گذاری فولاد زغال سنگ پروده چهار طبس تامین شد.

مصوبه هیئت وزیران از سوی محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.