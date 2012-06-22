هزار اصفهانی در طرح نشاط معنوی شرکت کردند

حجت‌الاسلام رضا صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به یکی از مهم‌ترین برنامه‌های اجرایی این اداره در راستای تبدیل بقاع متبرکه اصفهان به قطب فرهنگی اظهار داشت: طرح نشاط معنوی در راستای این موضوع از حدود سه سال گذشته در بقاع متبرکه اصفهان اجرا شده است.

وی با اشاره به اینکه 47 بقعه متبرکه در شهرستان اصفهان وجود دارد، اضافه کرد: در سال جاری همانند سال‌های گذشته امامزاده‌ها و بقاع متبرکه شاخص اصفهان میزبان برگزاری طرح نشاط معنوی برای اوقات فراغت دانش‌آموزان هستند.

سرپرست اوقاف و امور خیریه شهرستان اصفهان با اشاره به اینکه با برگزاری این برنامه‌ها مبانی اعتقادی و ارزشی جوانان در سطح جامعه تقویت می‌شود، بیان داشت: در سال گذشته بیش از یک‌هزار نفر در سطح شهرستان اصفهان در طرح نشاط معنوی شرکت کرده‌اند.

وی با اشاره به اینکه ثبت‌نام برای شرکت در طرح نشاط معنوی در سال جاری نیز از 16 خرداد ماه جاری در سطح شهرستان آغاز شده است، ادامه داد: البته ثبت‌نام برای حضور در این برنامه تا سوم خرداد ماه در امامزاده‌ها و بقاع متبرکه اجرایی این برنامه ادامه دارد.

صادقی با اشاره به اینکه طرح نشاط معنوی با حضور چشمگیر شرکت‌کنندگان در تابستان جاری مواجه می‌شود، تصریح کرد: در سال جاری طرح نشاط معنوی از 10 تیرماه جاری تا 26 مرداد ماه جاری در سطح بقاع متبرکه اصفهان برگزار می‌شود.