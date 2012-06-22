مسئولان امر به معروف را جدی بگیرند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام علی ملکی در جلسه ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر شهرستان قصرشیرین گفت: اجرای امر به معروف و نهی از منکر حرکت در مسیر دین در جامعه است.
وی افزود: امر به معروف و نهی از منکر در فرهنگ اسلامی، مانند جریان خون در رگهای پیکر انسان است و سهلانگاری در این باره، بیرنگ شدن دین و مرگ تدریجی امت اسلامی را در پی خواهد داشت.
امام جمعه قصرشیرین تاکید کرد: خداوند در قرآن کریم، بهترین ویژگی امت اسلامی را انجام امر به معروف و نهی از منکر دانسته است و دانشمندان اسلامی، این دو را اساس و قطب دین خواندهاند؛ به طوریکه امر به معروف و نهی از منکر، از نظر عقل و شرع مقدس، از مهمترین واجبات، بلکه اساس شریعت حیات بخش اسلام و از برترین عبادتهاست.
ملکی در ادامه گفت: خدمتگذاری در نظام مقدس جمهوری اسلامی یک تکلیف و رسالت همه مسئولان است.
وی اضافه کرد: حرکت در مسیر الهی عزتمندی و شرافت را در پی دارد و کاری که با توکل بر خدا صورت گیرد به مقصد خواهد رسید.
امام جمعه قصرشیرین تصریح کرد: انقلاب اسلامی در مقابله با دشمنان دین متکی به مردم متدین و ولایتمدار است؛ به همین خاطر وظیفه مسئولان در قبال مردم مضاعف میشود و باید با توان بیشتری در راه خدمتگذاری حرکت کنند.
شایان ذکر است، برگزاری جلسات هیئتهای مذهبی شهرستان و هیئت امنای مساجد در خصوص امر به معروف و نهی از منکر، برگزاری جلسات با ادرات شهرستان در خصوص این فریضه الهی، اجرای برنامههای ابلاغی ستاد در مراکز آموزشی، فراگیرشدن تذکر لسانی و برگزاری همایش از مصوبات این جلسه بود.
