وجود امام زمان(عج) مورد تایید عقل و علم است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد امامی کاشانی ظهر پنجشنبه در همایش تخصصی مهدویت که در مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره) قم برگزار شد، در سخنانی اظهار داشت: هویت شناسی شخصی امام از موضوعات مهم در عرصه مهدویت است که اندیشمندان در این زمینه تحقیقات زیادی انجام داده اند.



وی با اشاره به اقوال در باره هویت شخصی امام عصر(عج) اظهار داشت: روایاتی که امام را نهمین فرزند از ذریه اباعبدالله الحسین(ع) می‌داند به ایشان نزدیکتر است.



آیت الله امامی کاشانی با اشاره به ضرورت وجود امام و اثبات وجود امام از طریق روایات تصریح کرد: علاوه بر این عقل و عرفان نیز وجود امام زمان(عج) را ضرورتی انکار ناپذیر می دانند.



وی وجود امام را جزء اصول اصیل در منطق اسلامی دانست و بیان داشت: عقل موید اصول کلی است لذا موجودیت حضرت را می‌ پذیرد ولی نمی تواند به مصداق برسد همچنین عرفان نیز به علت پذیرش موجودیت انسان کامل، به امام منصوب از سوی خدا اعتقاد کامل دارد.



نویسنده کتاب خط امامان با اشاره به تلاش عالمان اسلامی برای اثبات هویت شخصی امام از ابتدای غیبت تاکنون گفت: بزرگانی همچون شیخ صدوق در این رابطه به تحقیق و تالیف پرداختند و سیر روایات به گونه ای است که به سیر هدایت از انبیا به اوصیا و امامان و وجود حجت تا روز قیامت صحه و تایید کامل می گذارد.



امام جمعه تهران با بیان اینکه علومی همچون روانشناسی و فلسفه تاریخ و... نیز وجود منجی را اثبات می کنند اظهار داشت: علمای اسلامی نکات دقیق و ظریفی را در اثبات امام بیان کرده اند که از جمله خواجه نصیرالدین طوسی وجود امام را لطف خدا به بشر می داند و غیبت را ناشی از اعمال ما معرفی می کند که این جملات مبتنی بر معارف دقیق قرآنی و روایی است.



وی با اشاره به نبود تعریف درست از اهل سنت در جامعه گفت: برخی تصور می کنند اهل سنت کسانی هستند که ائمه را قبول ندارند و تنها به خلفای راشدین معتقدند در صورتی که بسیاری از برادران اهل تسنن وجود دارند که معتقد به 12 امام هستند و بخش زیادی از آنان در هند زندگی می کنند.



آیت الله امامی کاشانی ادامه داد: تفاوت این افراد با شیعه در این است که در خصوص امامت و به ویژه مسئله مهدویت با ما نقاط افتراقی دارند از جمله اینکه امام زمان را فرزند امام عسکری و نه امام منتظر می دانند و تصور می کنند ایشان در سن کودکی یا بالاتر وفات یافته اند.



وی با اشاره به حقانیت شیعه در مسئله مهدویت تاکید کرد: باید در خصوص اهل سنت مطالعه دقیق صورت گیرد و تصور نکنیم همه با یک فکر و عقیده در این زمینه هستند.



امام جمعه تهران با بیان اینکه عالمان زیادی از اهل سنت درباره مهدویت کتاب نوشته اند اضافه کرد: در تحقیق در این زمینه نباید به این موضوع بی توجه باشیم.



وی با اشاره به مباحثی مانند ملاقات با امام و ... تصریح کرد: اصل ملاقات با امام از سوی برخی بزرگان و افراد خاص متقن و پذیرفته شده است ولی در مکاشفات احتمال خطا وجود دارد از این رو نمی توان دیدارعینی امام را با رویا و مکاشفه یکسان پنداشت.