مزایده ها و مناقصه ها یکی از گلوگاه های تخلف و فساد اداری هستند

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل غنچه ارغوان ظهر پنج شنبه به مناسبت هفته قوه قضاییه در جمع خبرنگاران افزود: سازمان بازرسی سال گذشته در 470 معامله دولتی حضور داشته و بر دو هزار و 659میلیارد ریال مبالغ مزایده و مناقصه استان نظارت کرده است.

وی تعداد شکایات مردمی به اداره کل بازرسی استان را در سال گذشته 780مورد اعلام کرد و افزود: در سال گذشته علاوه بر رسیدگی به 47 پرونده برنامه ای ، یک مورد نظارت فوق العاده و 461 بازرسی موردی در استان مرکزی انجام شده است.

وی افزود: نظارت و جلوگیری از زمین خواری که یکی دیگر ار گلوگاه های فساد تلقی می شود از برنامه های کلیدی بازرسی استان است و در این راستا در سال گذشته 94 هکتار از اراضی تصرف شده بازگشت داده و 9 میلیارد و 400میلیون ریال حق بیت المال عودت شده است.

ارغوان افزود:در جهت بالابردن سلامت اداری، جذب بازرسان افتخاری از سال گذشته با شناسایی 139 بازرس در استان آغاز شد و تاکنون 40 نفراز این بازرسان افتخاری مشغول به کار شده اند و مابقی به تدریج تا پایان سال به سازمان می پیوندند.

وی برگزاری 39 مورد کارگاه آموزشی و میزان کل نفر ساعت سه هزار و 518 نفرساعت را از اقدامات آموزشی سازمان در سال گذشته عنوان کرد و اظهار داشت: اعتماد سازی و تعامل بیشتر دستگاه های اجرایی در راستای وظایف نظارتی، آموزش و تشویق مدیران منضبط و موفق استان از برنامه های سال جاری بازرسی استان است.