سعید باقری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه آموزش و پرورش در راستای کاهش و ساماندهی آسیب‌ها و نا‌هنجاری‌های اجتماعی به اجرای طرح بسیج سلامت در مدارس پرداخته است، اظهار داشن: این طرح حدود شش سال گذشته در مدارس موجود در سطح استان اجرا شده است.

وی با بیان اینکه طرح بیسج سلامت پیرامون هفت رفتار پر‌خطر در مدارس اجرا می‌شود، ادامه داد: این طرح با هدف ارائه آموزش‌های مهارتی در سه مقطع ابتدایی، راهنمایی و دوره متوسطه در سراسر استان اجرا می‌شود.

رئیس گروه سلامت و پیشگیری اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان بیان داشت: ایمن‌سازی و سالم‌سازی جامعه با اجرای طرح بسیج سلامت در مدارس محقق می‌شود و مدارش مروج سلامت در سطح کشور باید توسعه داده شوند.

وی با بیان اینکه در طرح مدارس مروج سلامت آموزش شیوه‌های زندگی سالم از ابتدای ورود دانش‌آ‌موزان به مدارس مورد توجه قرار می‌گیرد، اضافه کرد: اجرای این طرح سبب ارتقای سلامتی دانش‌آموزان می‌شود و بسیاری از مدارس موجود در استان برای اجرای این طرح انتخاب شده‌اند.