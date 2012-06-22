به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که ظهر پنجشنبه با حضور جمعی از محققان حوزه و دانشگاه برگزار شد، حجت الاسلام علی عباسی، معاون سابقه حوزه‌های علمیه در سخنانی با اشاره به قدمت تحقیقات نو در زمینه مهدویت بیان داشت: این موضوع چون بین الادیانی و بی مذهبی است مورد توجه بسیاری از اندیشمندان مسلمان و غیرمسلمان قرار گرفته و در باره آن تحقیق شده است.



معاون پژوهش مجمع عالی حکمت اسلامی با بیان اینکه در میان اهل سنت کمتر کسی است که مهدویت را نپذیرد اضافه کرد: بساری از علمای اهل سنت موید این مطلب هستند و اینقدر تاییدات زیاد است که برخی تردیدهای ایجاد شده از سوی برخی از آنان مانند ابن خلدون قابل توجه نیست.



عباسی با بیان اینکه برخی افراد مانند ابن خلدون تخصصی در زمینه روایت و تاریخ ندشته و در این زمینه نظر داده اند اظهار داشت: علمای زیادی از جمله صاحب کنزالاعمال بر مهدویت صحه گذاشته‌اند.



وی با اشاره به روند پژوهش‌های مهدوی اضافه کرد: این روند از همان سال‌های آغازین غیبت شروع شده و عمده علمای شیعه مانند صاحب کتاب الغیبه و کسانی مانند علی بن یقطین در این زمینه تالیف داشته‌اند و امروز این آثار به عنوان میراث شیعه برای اثبات امام زمان است.



معاون پژوهش مجمع عالی حکمت اسلامی، جمع آوری احادیث و روایات مربوط به غیبت و پاسخگویی به شبهات به تدریج ایجاد شده را از جمله روند تدوین اثار مهدوی برشمرد و بیان داشت: بزرگانی مانند شیخ صدوق نیز در سده‌های بعد و به دلیل طولانی شدن غیبت و آثاری که برجا گذاشت به این موضوع پرداختند و به سئوالات ایجاد شده در اذهان مردم پاسخ دادند.



وی با اشاره به آغاز روند جدید تالیفات و تحقیقات مهدوی از 150 سال گذشته افزود: پژوهش‌های مهدوی با رویکرد بین‌الادیانی از جمله فعالیت‌هایی بود که صورت گرفته است و مباحث تطبیقی وارد پژوهش‌های مهدوی شد که هم اکنون نیز این روند ادمه دارد

