غلامرضا بهروان در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد اینکه بحث حذف جام حذفی از مسابقات فصل آینده فوتبال ایران از نظر AFC مورد قبول واقع شده است، ضمن بیان مطلب فوق گفت: کنفدراسیون فوتبال آسیا به این مسائل داخلی کشورها ورود نمیکند اما برای اینکه بحثی وجود نداشته باشد، یکبار استعلام گرفتیم و بازهم در این خصوص اقدامات لازم را انجام میدهیم تا مشکلی پیش نیاید.
وی با اشاره به اینکه طبق الزامات AFC یک تیم باید در سال 30 بازی انجام دهد، افزود: این طرح فقط امسال اجرا میشود. برای AFC تعداد بازی تیمها در سال مهم است و فکر نمیکنم سهمیه حضور قهرمان جام حذفی در آسیا از ایران کسر شود اما بازهم در حال بررسی آن هستیم تا مشکلی ایجاد نشود. در صورت قطعی شدن این مسئله، چهار تیم برتر لیگ آسیایی میشوند.
سرپرست سازمان لیگ ادامه داد: شرایط تیم ملی در سال آینده به نحوی است که میبایست تعدادی از بازیها را کم میکردیم. حذف جام حذفی باعث کم شدن چهار بازی سنگین، کاهش فشردگی مسابقات و کمتر شدن فشار روی ملیپوشان میشود. برگزار نشدن این بازیها فشار روی تیمها و بازیکنان را کمتر کرده و از ایجاد وقفههای یکی دو هفتهای در لیگ به خاطر اردوهای تیم ملی و مسابقات جام حذفی، جلوگیری میکند.
وی با اشاره به سه بازی حساس تیم ملی در خردادماه سال 92 که دو دیدار آن خارج از خانه برگزار میشود و میتواند زمینهساز صعود تیم ملی به جام جهانی شود، اضافه کرد: مجبوریم فضای آزادی را در اختیار تیم ملی قرار دهیم، به همین دلیل اردیبهشتماه سال آینده هم بطور کامل در اختیار کیروش و تیم ملی قرار میگیرد تا اقدامات لازم را برای آمادهسازی تیم ملی انجام دهند.
بهروان خاطرنشان کرد: وقتی امسال چهار تیم برتر لیگ آسیایی شوند و 1+4 تیم در خطر سقوط قرار داشته باشند، جذابیت مسابقات لیگ هم بیشتر میشود. قطعا با توجه به تاثیرات مثبت برگزار نشدن جام حذفی در لیگ و جام حذفی، مسئولان و کادرفنی تیمها هم با این مسئله مخالفت نکرده و حق را به اعضای هیات رئیسه فدراسیون فوتبال میدهند.
وی با اشاره به اینکه در پروسه یک ساله تعداد تیمهای لیگ برتر و در پروسه سه، چهار ساله تعداد تیمهای دسته اول کاهش خواهد یافت، خاطرنشان کرد: در فصل جاری مسابقات دسته اول مانند سال گذشته در دو گروه 14 تیمی برگزار میشود اما در نهایت هشت تیم سقوط کرده و دو یا سه تیم صعود میکنند. این پروسه ادامه پیدا میکند تا در نهایت طی سه، چهار سال آینده لیگ دسته اول با حضور 18 تیم و در یک گروه برگزار شود.
سرپرست سازمان لیگ با اشاره اینکه باید کیفت تیمهای حاضر در مسابقات فوتبال افزایش یابد نه کمیت آنها، ادامه داد: اکثر تیمها بدهکار هستند و بدهیهای خود را با خریدهایی که در فصل نقل و انتقالات انجام دادهاند، بیشتر کردهاند. ما به باشگاهها فرصت دادهایم تا مشکلات مالی خود را برطرف کرده و طراز مالی باشگاه را مثبت کنند، اما چرا دروغ بگویم فکر میکنم بالای 95 درصد تیمها نتواند این موضوع مهم را عملی کند!
وی با تاکید بر اینکه باید الزامات AFC تا زمان اعلام شده (17 تیرماه) به فدراسیون تحویل داده شود تا قبل از ورود نمایندگان کنفدراسیون فوتبال آسیا به ایران در مردادماه مشکلات برطرف شود، افزود: باشگاههایی از جمله داماش، گهر زاگرس، ملوان و ... هنوز مدیرعامل و هیات مدیره خود را مشخص نکردهاند، قطعا حل نشدن این مشکلات به ضرر فوتبال باشگاهی ایران خواهد بود.
بهروان در پایان با بیان اینکه با توجه به قرارداد فدراسیون با شرکتی که وظیفه تبلیغات محیطی را برعهده دارد، این شرکت وضعیت نامشخصی دارد، در پاسخ به این پرسش که حذف جام حذفی باعث کاهش حق پخش تلویزیونی و ضرر میلیاردی فوتبال نمیشود، گفت: تاثیر این مسئله در حق پخش زیاد نیست، ضمن اینکه بسیاری از هزینههای ما را هم کاهش خواهد داد.
نظر شما