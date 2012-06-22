برگزاری یادواره شهدا نماد فیروزکوه است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید افشارنادری عصر پنج شنبه در جلسه ستاد برگزاری یادواره شهدا که در سالن اجتماعات فرمانداری با حضور حجت الاسلام استیری امام جمعه فیروزکوه، اعضای شورای تأمین و رؤسای ادارات شهرستان در فرمانداری فیروزکوه برگزار شد، افزود: از ویژگی های خوب مردم فیروزکوه اهتمام ویژه به برگزاری یادواره شهداست و این یادواره ها به صورت خودجوش و کاملاً مردمی برگزار می شود.

وی بیان داشت: یادواره ها تأثیر معنوی بسیاری در جهت تبیین اهداف شهدا و آشنایی جوانان با فرهنگ شهادت و ایثار دارد و در همین راستاست که در سال گذشته، 17 یادواره در شهر و روستاهای شهرستان برگزار شد.

فرماندار فیروزکوه ادامه داد: یادواره باید از دو جنبه مدنظر قرار گیرد؛ اول اینکه توسط مردم و به صورت خودجوش برگزار شود و دوم اینکه دستگاه های متولی فرهنگی و امنیتی هم در آن دخیل باشند.

فرماندار فیروزکوه همچنین از برگزاری جشنی به مناسبت روز جانباز به منظور ارج نهادن به مقام جانبازان در روز یکشنبه چهارم تیرماه در مزرعه میلاد با حضور جانبازان و خانواده هایشان که بالغ بر 500 نفر هستند، خبر داد.