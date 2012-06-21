۱ تیر ۱۳۹۱، ۲۳:۲۵

بارندگی شدید سبب به راه افتادن سیل در چناران شد

چناران - خبرگزاری مهر: بخشدار گلبهار گفت: بر اثر بارندگی که از دو روز گذشته در شهرستان چناران آغاز شده، سیل در این شهرستان به راه افتاده است.

محمد حسین قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بارندگی شدید در بخش مرکزی چناران و گلبهار بلافاصله منجر به جاری شدن سیل در این شهرستان شد.

وی ادامه داد: سیل به دلیل طغیان آب به برخی منازل حاشیه شهر  وارد شد و برخی از خانه های مسکونی خسارت زده است.

قاسمی بیان کرد: راههای روستایی بخش مرکزی و گلبهار باز است و نیروهای اجرایی  و خدمات رسان در مناطق سیل زده حضور و در حال خدمات رسانی هستند.

وی با اشاره به سیل و حضور مردم در مناطق ییلاقی گفت: با توجه به اینکه این شهرستان گردشگری، توریستی و ییلاقی است به نیروهای نظامی و انتظامی ابلاغ شده که اجازه تردد در مسیر رودخانه ها و آبگیرها داده نشود.

بارندگی در شهرستان چناران که از دو روز گذشته آغاز شده همچنان ادامه دارد.

