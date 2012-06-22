۲ تیر ۱۳۹۱، ۱۱:۳۷

رهی:

قضات جز فرهیختگان جامعه هستند

قضات جز فرهیختگان جامعه هستند

سمنان - خبرگزاری مهر: استاندار سمنان گفت: قضات جز فرهیختگان و برجستگان جامعه هستند.

به گزارش  خبرنگار مهر، عباس رهی پنج شنبه در همایش بزرگداشت هفته  قوه قضائیه در سمنان با بیان اینکه ولایت فقیه در راس نظام است و فقط به خدا وابسته است افزود: شئن قوه قضائیه از ولایت فقیه است.

وی جایگاه قوه قضائیه را بالا دانست و گفت: قضات سخت ترین کار را در نظام جمهوری اسلامی دارند.

مقام عالی دولت در استان سمنان با بیان اینکه روحیه قضات زود آسیب می بیند افزود: کار قضات حتی روی خانواده آنها نیز تاثیر گذار است.

رئیس کل دادگستری استان سمنان نیز در این مراسم گفت: در بحث مدیریت  بهترین شیوه مدیریت بر قوه قضائیه حاکم است.

احمد سیاوش پور با بیان اینکه دو محور اصلی عدالت و امنیت از مهمترین وظایف قوه قضائیه است افزود: قوه قضائیه در این مسیر تلاش می کند.

وی همچنین اضافه کرد: تمام دستگاه ها باید در مسیر تعاون، هم بستگی و صمیمیت حرکت کنند.

رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به اینکه به بر کت نظام جمهوری اسلامی ایران دستاورد های بسیار شگفت انگیز و بی نظیری در نظام جمهوری اسلامی به وجود آمده است افزود: شرح وظایف قوه قضائیه مشخص است.

سیاوش پور با بیان اینکه قوه قضائیه، مقننه و مجریه در کنار هم حرکت می کنند اظهار داشت: معاونت راهبردی  قوه قضائیه در حال شکل گیری  است.

رئیس کل دادگستری استان سمنان اظهار داشت: این اداره کل در سال 90 علیرغم افزایش وارده  11درصد نسبت به سال قبل به میزان 9.27 درصد از موجودی شعب را کاهش داده و در مجموع با توجه به تعداد 80 هزار و 119پرونده وارده در سال، تعداد 84 هزار و 92پرونده را مختومه کرده است.

 اول تا هفتم تیر ماه به عنوان هفته قوه قضائیه نامگذاری شده است.

