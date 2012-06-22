سند راهبردی پدافند غیرعامل شهری تدوین شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد دلبری ظهر پنجشنبه در اولین همایش پدافند غیرعامل از منظر دین که به همت کمیته پدافند غیرعامل سازمان تبلیغات اسلامی و همکاری شهرداری قم و تعدادی از نهادهای استان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) برگزار شد، نقش مدیریت شهری را در پدافند عامل، غیرعامل و غیرنظامی را غیرقابل انکار دانست و گفت: پدافند عامل مربوط به دفاع مسلحانه و استفاده از جنگ افزارها در برابر تهدیدات دشمنان است، پدافند غیرعامل هم دفاع غیرمسلحانه در قبال تهدیدات برای کاهش آسیب پذیری تجهیزات و نیروی انسانی و راههای مواصلاتی و شریانهای اساسی است و دفاع غیرنظامی هم به موضوع حوادث غیرمترقبه و اقداماتی که در بلاهای طبیعی انجام میشود اختصاص دارد.
وی گفت: نقش مدیریت شهری در این سه نوع دفاع قابل توجه است و این مربوط به وضعیت کنونی نمیشود بلکه در صدر اسلام و بعد از آن و هم در آیات قرآن کریم به اینها اشاره شده است.
شهردار قم تاکید کرد: پدافند غیرعامل در طول تاریخ برای میهن اسلامی که مورد تاخت و تاز و تهدید دشمنان و قدرتهای جهانی بوده و امروز نیز با پیروزی انقلاب اسلامی و عرضه اندیشههای متفاوت و گفتمانی جدید، بیش از پیش مورد تهدید قرار گرفتهایم بیش از گذشته نیازمند به پدافند عامل و غیرعامل هستیم.
وی گفت: در پدافند غیرعامل همه آحاد جامعه و شهروندان مسئول هستنند و تک تک آنها میتوانند ایفای نقش کنند تا آسیب پذیری کمتری به زیرساختها وارد شود.
دلبری با بیان اینکه هنوز مفهوم پدافند به ویژه غیرعامل برای بسیاری از مردم و حتی بعضی از مسئولان ناشناخته است اظهار داشت: این امر مسئولیت رسانههای جمعی و مبلغان را مضاعف میکند تا این نقیصه را جبران کرد.
وی تصریح کرد: پدافند غیرعامل باید همراه با رشد روزافزون سلاحهای کشتار جمعی و پیشرفته باید مورد توجه قرار گیرد و متناسب با آنها برنامه ریزی شود.
شهردار معتقد است: در حوزه پدافند غیرعامل باید غیر از حملات فیزیکی و نظامی برای شبیخون فرهنگی و جنگ نرم هم برنامه ریزی کرد و در این میان نباید از نقش و مدیریت شهری و شهرداریها غافل بود چراکه ادامه و استقلال فعالیتهای جاری اعم از زیربناییی، تامین نیازهای عمومی، خدمات رسانی عمومی و کاستن از آسیب پذیری زیرساختها و تجهیزات شهری با مدیریت شهری ارتباط مستقیم دارد.
دلبری تصریح کرد: موضوع پدافند غیرعامل در شریانهای حیاتی و ارتباطی و مواصلاتی، تاسیسات آب و فاضلاب شهری، تاسیسات انرژی از جمله برق، بافتهای فرسوده شهری، بهرهوری و کاربریهای شهری و... نیز میتواند مورد بررسی قرار گیرد.
شهردار قم گفت: مجموعه مدیریت شهری قم این آمادگی را دارد که در زمینه تدوین سند راهبردی پدافند غیرعامل شهری همکاری و برنامهریزی لازم را با سازمان پدافند غیرعامل داشته باشد و همان طور که برای ساخت و سازها قوانینی وجود دارد شاهد این باشیم که پروژههای حساس و مهم شهری و ساخت و سازها از پیوست رعایت اصول پدافند غیرعامل نیز برخوردار باشد.
قم - خبرگزاری مهر: شهردار قم گفت: مجموعه مدیریت شهری قم این آمادگی را دارد که در زمینه تدوین سند راهبردی پدافند غیرعامل شهری همکاری و برنامهریزی لازم را با سازمان پدافند غیرعامل داشته باشد.
به گزارش خبرنگار مهر، محمد دلبری ظهر پنجشنبه در اولین همایش پدافند غیرعامل از منظر دین که به همت کمیته پدافند غیرعامل سازمان تبلیغات اسلامی و همکاری شهرداری قم و تعدادی از نهادهای استان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) برگزار شد، نقش مدیریت شهری را در پدافند عامل، غیرعامل و غیرنظامی را غیرقابل انکار دانست و گفت: پدافند عامل مربوط به دفاع مسلحانه و استفاده از جنگ افزارها در برابر تهدیدات دشمنان است، پدافند غیرعامل هم دفاع غیرمسلحانه در قبال تهدیدات برای کاهش آسیب پذیری تجهیزات و نیروی انسانی و راههای مواصلاتی و شریانهای اساسی است و دفاع غیرنظامی هم به موضوع حوادث غیرمترقبه و اقداماتی که در بلاهای طبیعی انجام میشود اختصاص دارد.
نظر شما