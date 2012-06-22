بیمه طلایی فرهنگیان بازنشسته به فراموشی سپرده نشود

مجید روستایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بیمه طلایی فرهنگیان بازنشسته در دی ماه سال گذشته تنها به مدت چهار ماه نسبت به این افراد اجرا شده است، اظهار داشت: اما این بیمه پس از انقضای مدت قرارداد نسبت به فرهنگیان بازنشسته تمدید نشده است.

وی با اشاره به اینکه عدم تمدید بیمه طلایی فرهنگیان بازنشسته سبب آسیب‌پذیری بیشتر این افراد شده است، ادامه داد: در حال حاضر صندوق بازنشستگی متولی فرهنگیان بازنشسته است، اما این صندوق به سادگی نسبت به اجرای بیمه طلایی نسبت به این افراد می‌گذرد.

مدیرعامل کانون بازنشستگان فرهنگی و وظیفه‌بگیران استان اصفهان با اشاره به اینکه این افراد برای کاهش هزینه‌های درمانی خود نیازمند اجرای بیمه طلایی هستند، تصریح کرد: صندوق بازنشستگی نباید نسبت به بیمه طلایی فرهنگیان بازنشسته به عنوان یکی از مهم‌ترین مطالبات این افراد بی‌توجهی باشد و این بیمه نباید به دست فراموشی سپرده شود.

وی با اشاره به اینکه بیمه طلایی در قالب قرارداد نسبت به این افراد اجرا شد، اضافه کرد: اما فرهنگیان بازنشسته خواستار قانونی شدن بیمه طلایی هستند و دولت و مجلس شورای اسلامی باید قوانین مورد نیاز را در این زمینه تصویب کنند.

روستایی بیان داشت: غفلت مسئولان از اجرای بیمه طلایی نسبت به فرهنگیان بازنشسته سبب آسیب‌پذیری آنها می‌شود.