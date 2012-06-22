پروژه های مهر ماندگار لرستان به 40 طرح رسید/ سرمایه گذاری 3 هزار میلیاردی

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر محرابیان شامگاه پنج شنبه در جلسه جمع بندی پروژه های مهر ماندگار استان لرستان با اشاره به اینکه یکی از برنامه های مهم دولت در سالجاری تکمیل طرح ها و پروژه های کلان ملی است، اظهار داشت: اجرای پروژه های عظیم در حوزه های مختلف جزء برنامه های کلیدی دولت است.

وی با اشاره به انجام سفرهای هیئت دولت به استانهای مختلف و تصویب پروژه های کلان ملی عنوان کرد: برخی از این پروژه های بزرگ به بهره برداری رسیده و برخی دیگر نیز در مراحل مختلف اجرا هستند.

دستیار ویژه رئیس جمهور تصریح کرد: دولت برنامه دارد پروژه هایی را که تا کنون به بهره برداری نرسیده است قبل از پایان دولت به بهره برداری برساند.

محرابیان با تاکید بر تسریع در اجرای پروژه های مهر ماندگار در استانهای مختلف کشور یادآور شد: همچنین این امر می تواند کمکی برای دولت بعدی باشد تا پروژه های جدیدی را در سطح استانهای مختلف کشور شروع کند.

وی با اشاره به تعداد پروژه های مهر ماندگار کشور تصریح کرد: در حال حاضر حدود 900 طرح در این زمینه شناسایی و کار اجرای آنها نیز در بخش های مختلف شروع شده است.

دستیار ویژه رئیس جمهور همچنین با اشاره به تعداد پروژه های مهر ماندگار استان لرستان یادآور شد: تعداد پروژه های مهر ماندگار لرستان در مرحله اول 30 طرح بود که طی سفری که به لرستان داشتیم این تعداد طرح به 40 پروژه افزایش یافت.

محرابیان میزان اعتبار در نظر گرفته شده برای اجرای پروژه های مهر ماندگار در این استان را بالغ بر سه هزار و 700 میلیارد تومان عنوان کرد.

وی با بیان اینکه این میزان اعتبار بر اساس نرخ سنواتی در نظر گرفته شده است، ادامه داد: این در حالیست که اگر این میزان اعتبار را بر اساس نرخ جاری حساب کنیم اعتبارات اختصاص یافته برای پروژه های مهر ماندگار دو برابر نرخ سنواتی خواهد بود.

دستیار ویژه رئیس جمهور پروژه های مهر ماندگار را در بخش های مختلف آب، صنعت، راه، بهداشت و درمان، بنیاد شهید، نفت، محرومیت زدایی و ورزش دانست.