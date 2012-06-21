جرائم سازمان یافته در لرستان اندک است/ وضعیت مطلوب امنیتی در استان

جعفر بدری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه خوشبختانه در حال حاضر لرستان در مقایسه با شهرهای کلان کشور به لحاظ وقوع جرایم وضعیت بسیار مطلوبی دارد، بیان داشت: میزان جرائمی که در برخی از استانهای دیگر کشور می افتد به هیچ عنوان قابل مقایسه با استان لرستان نیست.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر جرائم سازمان یافته در استان لرستان بسیار کم است، تصریح کرد: تنها مشکل موجود در لرستان کمبود امکانات لازم برای تامین امنیت در استان است.

رئیس کل دادگستری استان لرستان متاسفانه دولت آن طور که باید برای تامین امنیت در لرستان امکانات لازم فراهم نکرده، ادامه داد: سرمایه گذاری دولت در این رابطه در لرستان کافی نبوده است.

بدری تاکید کرد: خوشبختانه در حال حاضر نیروی انتظامی با وجود کمبود امکانات موجود توانسته که وظایف خود را به خوبی انجام دهد.

وی با تاکید بر اینکه تامین امنیت تنها بر عهده نیروی انتظامی و دستگاه قضایی نیست، بیان داشت: باید همه مردم و دستگاههای اجرایی کمک کنند تا امنیت به نحو مطلوبی در همه شهرهای استان ایجاد شود.

رئیس کل دادگستری استان لرستان در ادامه سخنان خود به وضعیت زندانهای استان اشاره کرد و اظهار داشت: در حال حاضر در مجموع حدود چهار هزار و 500 نفر زندانی در زندانهای لرستان دوره حبس خود را سپری می کنند.

وی تصریح کرد: از این تعداد زندانی بیش از 60 درصد یعنی دو هزار و 600 نفر مربوط به زندانیان مواد مخدر هستند.

رئیس کل دادگستری استان لرستان بیان داشت: همچنین از این تعداد نیز حدود یک هزار و 800 نفر نیز مربوط به زندانیان سارق است.

بدری یادآور شد: در سال گذشته بیش از 103 هزار پرونده در دادگستری های استان و همچنین 115 هزار پرونده نیز توسط شورای های حل اختلاف استان مورد رسیدگی قرار گرفته است.