184 زندانی آزاد شده لرستانی تسهیلات اشتغالزا دریافت کردند

محمد علی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این تعداد زندانی آزاد شده از طریق این کارگروه بیش از یک میلیارد و 200 میلیون تومان تسهیلات دریافت کرده اند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود از در دستور کار قرار گرفتن رفع مشکل آب آشامیدنی زندان مرکزی خرم آباد خبر داد و گفت: با اعتبار تزریق شده از سوی استانداری لرستان این مشکل به زودی مرتفع می شود.
مدیر کل زندانهای استان لرستان با تاکید بر اینکه حفر چاه برای رفع مشکل آب زندان مرکزی خرم آباد شروع شده، ادامه داد: همچنین با انعقاد قرار داد با شهرداری خرم آباد کار آب رسانی توسط تانکرهای سیار آب نیز به این زندان در حال انجام است.
محمدی همچنین با اشاره به ذخیره سازی آب با نصب تانکر در پشت بام بندهای زندان مرکزی خرم آباد گفت: عملیات حفر چاه برای رفع مشکل آب این زندان نیز تا دو ماه آینده اجرایی خواهد شد.
