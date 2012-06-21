700 فقره بازرسی موردی از دستگاههای اجرایی لرستان صورت گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا انصاری عصر پنج شنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه استان لرستان اظهار داشت: همچنین تا کنون بیش از 10 فقره گزارش فوق العاده نیز توسط سازمان بازرسی استان مورد رسیدگی قرار گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه سازمان بازرسی یک دستگاه نظارتی است، تصریح کرد: نظارت بر حسن جریان امور و همچنین نظارت بر حسن اجرای قوانین از جمله وظایف مهم این سازمان است.

مدیر کل بازرسی استان لرستان ادامه داد: این اداره کل اقداماتی از قبیل آسیب شناسی، آسیب زدایی، برخورد با تخلفات و همچنین کشف سودجویی ها را در سطح استان لرستان به طور مستمر انجام داده است.

انصاری در بخش دیگری از سخنان خود از بازپس گیری بیش از 170 هکتار از اراضی ملی در شهرستان دورود خبر داد و گفت: این اراضی توسط برخی افراد سود جو تصرف شده بود که با اقدامات به عمل آمده توسط بازرسی استان این اراضی از آنها باز پس گرفته شد.