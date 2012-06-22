کشاورزی اولویت نخست دولت در بخش اقتصادی لرستان است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی هادی چگنی در دومین نشست کارگروه طرح توسعه کشاورزی در محل بانک کشاورزی استان لرستان با اشاره به نامگذاری سال 91 به نام سال تولید ملی و حمایت از کار وسرمایه ایرانی اظهار داشت: رئیس جمهور طرح توسعه کشاورزی را به عنوان مهمترین راهبرد دولت برای تحول در بخش کشاورزی تعیین و ابلاغ کرده است.

وی اهمیت اجرای طرح توسعه کشاورزی در استان را با توجه به شاخص های بیکاری، درآمد و قابلیتهای طبیعی لرستان فرصتی بسیار مهم و فوق العاده برای تحول در استان دانست.

معاون برنامه ریزی استانداری لرستان همچنین از بخش کشاورزی به عنوان اولویت نخست دولت در بخش اقتصادی استان یاد کرد و افزود: باید با سرعت و دقت بیشتری بر روند اجرای طرح توسعه کشاورزی در استان نظارت کنیم.

چگنی از مدیران دستگاههای ذیربط خواست تا با حضور در سطح شهرستانها از نزدیک ضمن نظارت بر روند اجرای پروژه ها، زمینه تسریع در بررسی طرح ها را فراهم کنند.

مدیر عامل بانک کشاورزی استان لرستان نیز در این جلسه ضرورتهای اجرای طرح توسعه کشاورزی در استان لرستان را یادآور شد و گفت: با توجه به کمبود منابع مالی و نقدینگی در استان، تامین نیاز مالی توسط دولت یک فرصت استثنایی و بی سابقه برای توسعه کشاورزی فراهم کرده است.

علی اکبرفهیمی بر تسریع در روند رسیدگی به پرونده های متقاضیان تسهیلات طرح توسعه کشاورزی تاکید و عنوان کرد: زمان مورد نیاز برای بررسی طرح ها و بهره مندی از امکانات و منابع فراهم شده بسیار محدود و زود گذر است، لذا باید روند رسیدگی به این طرح ها بسیار کوتاهتر از شرایط عادی باشد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان نیز در این جلسه گزارشی از عملکرد طرح توسعه کشاورزی در سطح شهرستانهای استان ارائه کرد و گفت: طرح توسعه کشاورزی اولویت اول استان است و عوامل اجرایی این طرح باید با سرعت و دقت پرونده های متقاضیان را بررسی کنند.

اسحاق طاهری مقدم تصریح کر: در این زمینه باید به گونه ای عمل شود که هرروز پرونده های دریافتی بررسی و ضمن تحویل به مراجع ذیربط به صورت روزانه آمار پرداختی شعب بانک کشاورزی نیز به ستاد طرح توسعه کشاورزی ارائه شود.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان لرستان نیز در این جلسه گفت: در طول برنامه پنجم 104 هزار فرصت شغلی در لرستان نیاز داریم که بررسی های کارشناسی نشان می دهد که بخش کشاورزی اولویت خاصی برای سرمایه گذاری و اشتغالزایی در استان دارد.

حامد ویسکرمی با اشاره به نقش تسهیلات بانکی در افزایش توان و موفقیت تعاونیها، همکاری مجموعه سازمان تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در اجرای طرح توسعه کشاورزی اعلام کرد.