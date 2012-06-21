رئیس هیئت تیراندازی استان کردستان انتخاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر پنجشنبه در نخستین مجمع انتخابات هئیت تیراندازی کردستان "علی سلطانی" با کسب 11 رای از مجموع 13 رای ماخوذه برای چهار سال آینده به عنوان رئیس هیئت استان کردستان انتخاب شد.

در این انتخابات نیز همچون گذشته تنها کاندیدای پست ریاست هیئت تیراندازی استان کردستان علی سلطانی بود که با کسب 11 رای به مدت چهار سال ریاست هئیت تیراندازی را بر عهده گرفت.

رئیس جدید هئیت تیر اندازی استان کردستان در این مراسم طی سخنانی به معرفی برنامه های خود برای هئیت تیراندازی پرداخت و گفت: مکانیابی برای راه اندازی باشگاه، افزایش تجهیزات، راه اندازی تیراندازی با صلاح خفیف و احداث سالن تیراندازی با 25 خط از جمله برنامه های این هئیت است.

سلطانی بیان کرد: استعدادیابی، برگزاری کلاس های عملی، جذب مربیان توانا و ماهر و ترویج ورزش تیراندازی در شهرستان ها از دیگر اهداف هیئت تیراندازی استان کردستان است.

وی خواستار حمایت های مالی فدراسیون به ورزش تیراندازی در استان کردستان شد و افزود: برای ساماندهی فعالیت های ورزشی تیراندازی در استان کردستان نیاز به حمایتهای مالی وجود دارد و باید دستگاه های دولتی در این بخش مشارکت داشته باشند.