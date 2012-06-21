تدوین برنامه زمینه توسعه بیشتر تیراندازی کردستان فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، نواب نوری بعد از ظهر پنجشنبه در مجمع انتخابات هئیت تیراندازی کردستان اظهار داشت: برای ارتقای ورزش تیراندازی در استان کردستان باید مسئولان، رئیس هیئت و ورزشکاران استان با برنامه ریزی مستمر و مناسب در راستای توسعه ورزش تیراندازی گام بردارند.

وی با اشاره به اینکه ورزش تیراندازی یک ورزش ملی و مذهبی در سطح کشور به شمار می رود، افزود: در جامعه اسلامی با توجه به روایات و احدایث فراگیری تیراندازی یکی از ضروریات دین است و باید در راستای ترویج آن تلاش کنیم.

دبیر فدراسیون تیراندازی کشور ادامه داد: رئیس هیئت به تنهایی نمی تواند همه کارها را انجام دهد و مجموعه تیراندازی کردستان در کنار دیگر مسئولان باید با تدوین برنامه مناسب چشم انداز راهکارهای توسعه این رشته ورزشی را فراهم کنند.

نوری یادآور شد: در گذشته در این رشته ورزشی صاحب عنوان در سطوح بین المللی نبوده ایم اما در رقابت های آسیایی 37 مدال را بدست آوردیم که این نشان از رشد ورزش تیراندازی در کشور است و به همین دلیل انتظار می رود که مدیران و مسئولان هیئت با جدیت بیشتری در این بخش ورود پیدا کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در سال جاری مربیانی را به منظور ارتقای سطح دانش مربیان به استان ها اعزام می کنیم تا درآینده نزدیک شاهد رشد دانش مربیان در استان ها باشیم.

دبیر فدراسیون افزود: فدراسیون آمادگی هر گونه همکاری را با هئیت تیراندازی استان کردستان دارد و انتظار می رود با توجه به پتانسیل بالایی این استان شاهد ورزشکاران ملی و بین المللی باشیم.

در مجمع انتخابات هیئت تیراندازی کردستان علی سلطانی با کسب اکثریت آراء به عنوان رئیس هیئت استان برای چهار سال آینده انتخاب شد.