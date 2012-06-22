وزیر ارشاد وارد استان مرکزی شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید محمد حسینی شامگاه پنج شنبه به منظور شرکت در چند برنامه فرهنگی و بررسی وضعیت فرهنگی و هنری استان با استقبال مسئولین استانی وارد استان مرکزی شد.

افتتاح مجتمع استانی رسانه دیجیتالی استان، بازدید از پروژه های فرهنگی و هنری در حال ساخت و احداث از جمله تالارمرکزی، رونمایی از نرم افزار اطلس جامع فرهنگی استان، رونمایی ازکتاب برگزیده مقالات همایش سراسری اخلاق وآداب رضوی ودیدار بانماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک از جمله برنامه های سفروزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به استان مرکزی است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پس از ورود به استان با حضور در صدا و سیمای مرکز اراک، از طریق این شبکه با مردم استان گفتگو کرد و به تشریح برنامه‌ها و طرح‌های فرهنگی در سطح کلان و همچنین استانی پرداخت.

دکتر سید محمد حسینی در گفت و گوی زنده تلویزیونی با مرکز صدا و سیمای استان مرکزی گفت: شبکه ملی فرهنگ با هدف جدی گرفتن فضای دیجیتال در استان ها راه اندازی خواهد شد تا بتوان ضمن آموزش ساخت انیمیشن، ارائه بازی های سالم رایانه ای و نهادینه کردن فرهنگ استفاده از فضای مجازی همه استان های کشور را در این زمینه به یکدیگر متصل کرد.

وی افزود: در سال جاری 200 میلیارد تومان برای فعالیت های مسابقات، آموزش، تولیدات و امور قرآنی اختصاص یافته که امیدواریم به لحاظ کمی و کیفی شاهد رشد و پیشرفت مناسبی در این زمینه باشیم.

دکتر حسینی از اختصاص یک هزارم اعتبارات عمرانی وزارتخانه ها جهت خرید آثار هنری خبر داد و افزود: خرید آثار هنری هنرمندان از سوی وزارتخانه ها موجب رونق امور فرهنگی و پویایی و بالندگی رشته های هنری می شود

وی اظهار داشت: این موضوع برای نخستین بار در این سطح اجرایی خواهد شد و وزارتخانه ها تا تیرماه سال جاری فرصت دارند در این خصوص اقدام کنند.