آخرین وضعیت کمیته پنج نفره ارزی/ وعده جدید برای ارزانی شیر

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی غضنفری در حاشیه مراسم روز ملی اصناف در جمع خبرنگاران با بیان اینکه کارگروه 5 نفره ارزی که با حضور وزرای اقتصادی کابینه و رئیس کل بانک مرکزی تشکیل شده بود، باز هم به جلسات خود ادامه می‌دهد گفت: کندی موضوع اختصاص ارز به واردکنندگان به دلیل نبود منابع ارزی در بانک مرکزی نیست، بلکه مشکل اصلی جابجایی پول است که برخی واردکنندگان با آن مشکل دارند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر با بیان اینکه کمیته ارز به تازگی جلسه‌ای نداشته است، گفت: مصوبات قبل به قوت خود باقی است، برخی موضوعات در کمیته‌های دیگر دولت و یا ستاد تدابیر به بحث و بررسی گذاشته شده و موضوعات جمع‌بندی می‌شود.

وی تصریح کرد: پس از اتفاقات بازار ارز در تقسیم کاری، وظایف هر یک از دستگاهها مشخص شده و آنها باید به تکالیف خود عمل کنند.

مشکل کندی تخصیص ارز 1226 تومانی به واردات

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به پرسش دیگر مهر افزود: بانک مرکزی به هیچ عنوان مشکلی برای تامین ارز با نرخ مرجع 1226 تومانی ندارد، این درحالی است که برخی واردکنندگان مشمول دریافت ارز با نرخ 1226 تومان از نبود قدرت جابجایی پول مثل گذشته گلایه دارند که البته مثل همیشه بانک مرکزی ، وزارت اقتصاد تدابیری برای افزایش قدرت جابجایی پول را در پیش می‌گیرند.

وی در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه به دلیل عدم دریافت ارز 1226 تومانی از سوی واردکنندگان، باز هم قیمت بسیاری از کالاها در بازار بالا است، خاطرنشان کرد: کشور در شرایط مضیقه ارزی قرار ندارد و این گونه نیست که قادر به تامین نیاز ارزی واردکنندگان مشمول دریافت ارز با نرخ مرجع نباشیم.

غضنفری تاکید کرد: بانک مرکزی منابع کافی برای انجام تعهدات خود را دارد؛ اما فقط باید نظام جابجایی متفاوتی را مورد استفاده قرار دهد که این امر نسبت به گذشته زمان‌براست و امید می‌رود بانک مرکزی به زودی این مسئله را حل کند.

وی در باره ارتباط کاهش تولید با افزایش قیمت‌ها گفت: برخی تغییرات در میزان تولید، خاص خود مدیران واحدها است که به عنوان مثال در برخی محصولات تولیدی خود ترجیح می‌دهند مشتری بیشتر داشته باشند، بنابراین فعالتر شده و خط دیگر تولید یک کالای دیگر خود را کاهش داده یا تعطیل کنند.

غضنفری درعین حال این موضوع را که ممکن برخی واحدها کاهش تولید داشته باشند را پذیرفت و خاطرنشان کرد: این واحدها در انتظار کمک بانک مرکزی برای دریافت ارز با نرخ مرجع 1226 ریال هستند تا واردات خود را انجام دهند که به دلیل مشکلات بانک مرکزی ممکن است ناچار شوند تا واردات مواد اولیه خود را با نرخ ارز آزاد 1600 تا 1700 تومان صورت دهند.

به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، در این صورت در قیمت‌گذاری کالای تولیدی آنها برای عرضه در بازار دچار مشکل می‌شویم.

دفاع غضنفری از دامداران

غضنفری در پاسخ به پرسش دیگر مهر مبنی بر عدم کاهش قیمت شیر در بازار گفت: بسیاری از دامداران و تولیدکنندگان صنایع لبنی، قیمت‌های مصوب را پذیرفته و اعمال کرده‌اند؛ در این میان تنها برخی دامداران مصوبات را اجرا نکرده‌اند، علت این امر را توزیع نشدن نهاده‌های دامی به میزان کافی می‌دانند.

وی اظهار داشت: این دامداران اعلام کرده‌اند که شش تا 15 روز پس از دریافت نهاده‌ها، شیر را ارزان عرضه می‌کنند.

غضنفری خاطرنشان کرد: در خصوص تامین نهاده‌های دام و طیور و کاهش قیمت شیر با موضوع زمان‌بری مواجه هستیم؛ البته هفته گذشته به دلیل اینکه یکی از کشتی‌های حامل نهاده‌های دامی با مشکل در تخلیه مواجه شده بود، ارسال نهاده‌ها کاهش یافت و به همین دلیل نهاده دامی کمتری در اختیار واحدهای تولیدی قرار گرفت.

وی تاکید کرد: ظرف 24 ساعت آینده، 20 هزارتن کنجاله از بندر امام تخلیه شود که در این صورت، مرغداری‌ها و دامداری‌ها، نهاده‌های ارزان قیمت را تحویل می‌گیرند و نرخ شیر نیز کاهش می‌یابد.

غضنفری در پاسخ به خبرنگاردیگری درباره صادرات شیر توسط برخی دامداران در روزهای اخیر گفت: همیشه محصولات کشاورزی به صورت محدود صادر می‌شود؛ اما تاکنون گزارشی مبنی بر صادرات شیر اعلام نشده است.

وی با اشاره به اینکه وزارت صنعت، در مورد صادرات محصولات کشاورزی سخت‌گیری نمی‌کند، گفت: ممکن است برخی تولیدات شیر به مصرف کننده محلی در نقاط مرزی عرضه شود، اما گزارشی از صادرات انبوه شیر داده نشده است.

کاهش صادرات میعانات گازی و پتروشیمی

وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره کاهش صادرات میعانات گازی و پتروشیمی در 2 ماه نخست امسال گفت: مشکل حمل ونقل و تحریم‌های اعمال شده بر روی برخی کشتی‌ها، مشکلاتی را برای این بخش ایجاد کرده است که منجر به کاهش صادرات شده است.

وی با اشاره به اظهارات مسئولان وزارت نفت گفت که از نظر آنها این مشکل حل شده است و از این پس شاهد افزایش صادرات میعانات گازی و پتروشیمی خواهیم بود.

غضنفری گفت: محدودیت‌های ناشی از اجرای نظام کدینگ کالاهای وارداتی، استاندارد و ایران‌کد به عنوان مدیریت واردات، محدودیت‌هایی را برخی کالاها ایجاد کرده است.

وی اظهار داشت: اجرای این طرحها موضوعی که دولت با هدف خالی کردن بازار از کالاهای بنجل و غیر کیفی دنبال می‌کند.

خبرهای خوش برای تامین مالی صنعت، یکشنبه

وزیر صنعت معدن و تجارت درباره رفع کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی با اشاره به برگزاری چند نشست تخصصی با دستگاه های دولتی، بخش خصوصی و تشکل ها درباره ابزارهای متنوع سازی تامین مالی گفت: نشست های اولیه در هفته گدشته و قبل از آن برگزار شده است؛ ضمن اینکه یکشنبه آینده نیز در مورد این ابزارها جمع‌بندی خواهیم کرد.

وی با اشاره به برگزاری جلسه هفته آینده برای اعلام ابزارهای جدید تامین مالی ابراز امیدواری کرد تا هر کدام از دستگاه ها از جمله صندوق ، بانک مرکزی راهکارها و برنامه های خود را برای سال 91 اعلام کنند.

ال‌سی ریالی اجرایی می‌شود

غضنفری در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در مورد اجرایی شدن ال سی ریالی گفت: هم اکنون ال‌سی ریالی در حال اجرا و عملیاتی شدن است، در این بخش موضوع ذینفع واحد و سقف آن مطرح است که انتظار می‌رود با پایان یافتن پرونده سه هزار میلیارد تومانی تخلف بانکی و مجازات متخلفان نظام بانکی، فعالیت‌های خود را ادامه دهد.

وی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر نیز در مورد تنزیل مجدد ال‌سی ریالی نیز گفت: تحقق این امر نیازمند مصوبه شورای پول و اعتبار است.

دفاع تمام عیار از جامعه اصناف

غضنفری درباره برخی تخلفات صنفی گفت: هم اکنون 3 میلیون واحد صنفی در کشور فعال است که در همراهی با دولت، رعایت حقوق مصرف‌کننده و بهبود فضای کسب و کار بر مبنای دین توجه وافر دارد. البته در این میان ممکن است تخلفاتی در بازار توسط برخی صورت گیرد که دراین صورت سازمان‌های حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و تعزیرات حکومتی با آن برخورد می‌کنند، اما درصد متخلفان نسبت به جامعه اصناف بسیار ناچیز است.

وی افزود: اصناف در زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها همراهی خوبی با دولت داشتند و در زمان حاضر نیز تلاش می کنند تا کالاها را به موقع به دست مصرف کنندگان برسانند ، بنابراین باید به آنها احترام گذاشت.

غضنفری با بیان اینکه اگر در جامعه تورم شکل می‌گیرد، این مسئله را با موضوع گرانفروشی در نظام توزیع متفاوت دانست و تصریح کرد: بنابراین اگر یک واحد صنفی کالایی را از حلقه قبلی گران تر تهیه کند و مجبور شود آن را گران تر بفروشد کرد ما این شرایط را تخلف صنفی نمی دانیم.

وی با تاکید بر اینکه از جامعه اصناف دفاع می‌کنم، خاطرنشان کرد: بخشی از حلقه گرانی ارتباطی با جامعه اصناف ندارد، درصد ناچیزی از صنوف نسبت به نرخها بی‌توجه هستند که با آنها از طریق تعزیرات حکومتی برخورد می شود .

با اصناف همچون تولیدکنندگان در فاز دوم برخورد می‌کنیم

غضنفری درباره نحوه محاسبه نرخ انرژی صنوف تولیدی نیز گفت: پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تلاش شد تا اصناف تولیدی قیمت کمتری را برای حامل های انرژی نسبت به صنوف توزیعی پرداخت کنند ، اما بازهم قیمتی که به صنعت پرداخت می شد ، فاصله داشت.

وی اظهار داشت: طبق موافقت رییس جمهوری و کمیته هدفمندی مقرر شد تا با اجرای فازدوم هدفمندی یارانه ها نحوه نرخ حامل‌های انرژی صنوف تولیدی و صنعتی یکسان محاسبه شود. البته هنوز زمان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها مشخص نیست.

غضنفری ادامه داد: اصناف درخواست کردند که محاسبه یکسان نرخ یارانه صنوف تولیدی و توزیعی هرچه زودتر اجرا شود.