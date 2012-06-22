مقام علمی آیت الله محمدی گیلانی تجلیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار شد لوح تقدیری به امضای سه تن از علمای حوزه، جوادی آملی، مصباح یزدی و جعفر سبحانی به داماد آیت الله محمدی گیلانی اهدا شد.



آیت‌ الله مقتدایی، حجج اسلام حسن معلمی و فیاضی، دبیر و رئیس هیئت امنای مجمع عالی حکمت اسلامی در این مراسم به سخنرانی پرداخته و از مقام آیت الله محمدی گیلانی تجلیل کردند.



مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور در سخنانی با اشاره به شخصیت جامع الاطراف آیت الله محمدی گیلانی بر الگوگیری طلاب از ایشان تاکید کرد.



آیت الله مرتضی مقتدایی با اشاره به نقش آیت الله محمدی گیلانی در دادگاه‌های انقلاب اضافه کرد: ایشان با اجرای حکم نزدیک ترین افراد به خود عدالت اسلامی در قوه قضائیه نظام را نشان داد تا برای همه قضات الگو شود.



وی همچنین ساده زیستی را از جمله ویژگی‌های این عالم بزرگوار دانست و اضافه کرد: ایشان به تبعیت از استاد خود علامه طباطبایی این خصلت پسندیده را در خود بارور کرده است.



آیت الله محمدی گیلانی می‌تواند برای طلاب الگو باشد



مدیر حوزه های علمیه با بیان اینکه آیت‌ الله محمدی گیلانی دستگاه قضایی کشور را در سخت‌ ترین شرایط ساماندهی کرد اظهار داشت: قاطعیت به همراه عطوفت و مهربانی از جمله ویژگی‌های بارز ایشان است و وی با اجرای حکم برای دو فرزند خویش، کاری تاریخی را انجام داد.



آیت الله مقتدایی همچنین از آثار علمی آیت الله محمدی گیلانی در عرصه علوم عقلی قدردانی کرد و گفت: این آثار بیانگر تسلط علمی وی است که می‌تواند برای طلاب الگو باشد.

