خلیل الله سائلی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: هیئت والیبال استان قم در نظر دارد با هدف توسعه بیش از پیش این رشته ورزشی سومین دوره رقابت‌های لیگ والیبال را با شرکت تعداد تیم‌هایی بیش از سال گذشته برگزار کند.



وی ادامه داد: برای ثبت نام تیم‌ها و همچنین ارائه اطلاعات در خصوص چگونگی برگزاری، زمان و مکان انجام مسابقات سومین دوره رقابت‌های لیگ والیبال باشگاه‌های استان قم، دفتر هیئت والیبال واقع در مجموعه ورزشی شهید حیدریان همه روزه آماده است تا در خصوص این موضوعات اطلاعات لازم را در اختیار تیم‌های علاقمند قرار دهد.



می خواهیم والیبال قم را بهتر از گذشته در مسیر پیشرفت قرار بدهیم



رئیس هیئت والیبال قم با اشاره به اهداف برگزاری سومین دوره رقابت‌های لیگ والیبال استان بیان داشت: هدف ما این است که والیبال استان را بهتر از گذشته در مسیر پیشرفت قرار بدهیم و با برگزاری این مسابقات والیبالیست‌های مستعد را نیز برای پیکارهای قهرمانی کشور و همچنین لیگ باشگاه های کشور شناسایی کنیم.



وی بیان داشت: هیئت والیبال بعد از سال 90 که تیم هلال احمر نماینده قم در لیگ دسته اول والیبال باشگاه های کشور بود، قصد دارد شرایط مناسبی را برای حضور چشمگیر والیبالیست های شایسته قم در رقابت‌های قهرمانی کشور و همچنین لیگ باشگاه‌های کشور را ایجاد کند در حالی که برگزاری دوره سوم مسابقات در سال جاری امیدواری بیشتری در بازگشت به دوران موفق گذشته را ایجاد می کند.



سائلی بیان کرد: والیبال قم فصل قبل در مسابقات لیگ دسته اول باشگاه های کشور و رقابت‌های قهرمانی کشور در رده‌های سنی مختلف حضور موفقی داشته است و این مهم حاصل برگزاری رقابت های لیگ و توجه به رده‌های سنی پایه برای بخش قهرمانی بوده است.



وی اضافه کرد: یکی از مهم‌ترین راهکارهای پیشرفت والیبال قم سرمایه‌گذاری بر روی استعدادهای رده‌های سنی پایه است که در واقع یکی از مهم‌ترین رویکردهای هیئت از برگزاری سومین دوره رقابت های لیگ والیبال استان نیز همین مهم خواهد بود.



چشم‌انداز روشنی را برای موفقیت این رشته ورزشی در قم پیش بینی می کنیم



رئیس هیئت والیبال استان قم تصریح کرد: در قم واقعا استعدادهای خوبی وجود دارد و دیگر اینکه مربیان بسیار خوش‌فکر و علاقمندی در والیبال قم فعالیت می‌کنند که می‌توانیم از دستاوردهای حاصل از سال‌ها تجربه ارزشمند آنها برای رشد والیبال استان بهره ببریم.



وی توجه به امر آموزش را یکی دیگر از اولویت‌های هیئت در برنامه‌های پیش‌رو عنوان کرد و اظهار داشت: از تمامی مربیان و زحمت کشان والیبال و همچنین حمایت‌های اداره کل ورزش و جوانان استان قم در راه حرکتی نو برای توسعه والیبال قم قدردانی می‌کنم و امیدوارم بتوانیم با بکار گیری نیروهای متخصص و دلسوز به هدف خود برای خدمت به والیبال قم نزدیک شویم.



سائلی با اشاره به تلاش‌های صورت گرفت برای برگزاری مطلوب سومین دوره رقابت‌های لیگ والیبال باشگاه‌های استان قم بیان داشت: در این زمینه اقدامات زیادی صورت گرفته است ضمن اینکه از تمام مسئولان تیم‌ها می‌خواهیم به همان اندازه که هیئت در این زمینه تلاش می‌کند، آنها نیز با هیئت والیبال استان قم همکاری نزدیکی داشته باشند.



وی تصریح کرد: والیبالیست‌های بسیار خوب و مستعدی داریم که برگزاری رقابت‌های لیگ والیبال باشگاه‌های استان قطعا چهره این استعدادهای ناب را بیشتر و بهتر به نمایش خواهد گذاشت و می‌تواند چشم‌انداز روشنی را برای موفقیت این رشته ورزشی در استان پیش بینی کرد.

