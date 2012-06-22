به گزارش خبرنگار مهر، سردار دکتر اسماعیل احمدی مقدم در مراسم تودیع و معارفه فرمانده انتظامی استان قم که در مرکز اجتماعات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد، با بیان اینکه فریضه امر به معروف و نهی از منکر قابل ترک نیست افزود: دستگاههایی همانند نیروی انتظامی در این خصوص وظیفه قانونی دارند که در این راستا باید بسترهای لازم برای اجرای قانون و همچنین نظارت بر آن فراهم شود.
وی گفت: امروز شیاطین بزرگ با استفاده از همه ابزار خود و از راههای هنری، سیاسی و اقتصادی و غیره هجوم گستردهای برای تغییر باورهای مردم سامان دادهاند تا در گفتمان دینی عالمان ایجاد تردید کنند.
فرمانده نیروی انتظامی کشور تصریح کرد: دشمنان با ترویج فساد اخلاقی به اسم فمنیسم و تکریم زنان از آنها به عنوان ابزاری برای فروش کالاهای خود و لذت جویی استفاده میکنند.
انتقاد از برگزار کنندگان نمایشگاهها در بیتوجهی به عفاف و حجاب
سردار احمدی مقدم با اشاره به استفاده برخی از دست اندرکاران نمایشگاههای داخلی مختلف از زنان برای فروش کالای خود افزود: امروز شرکتهایی وجود دارند که در نمایشگاهها از زنان آن هم با وضع نامناسب برای فروش اجناس خود استفاده میکنند که وقتی با آنها برخورد میشود اعتراض میکنند.
وی تاکید کرد: نمایشگاههای مختلفی که در کشور برگزار میشود نباید به نمایشگاه مد و آرایش تبدیل شود که در برخی از این نمایشگاهها شاهدیم مردان نیز با استفاده از کروات و نمادهای غربی به صورت عمومی در حال تبلیغ کردن محصول خود هستند که این امر نشاندهنده غفلت است.
وی با بیان اینکه مسئولان نباید در برخورد با این ناهنجاریها تسامح و کوتاهی کنند اظهار داشت: اگر از کنار این ناهنجاریها بیتفاوت عبور کنیم اینگونه برخوردها به هنجار تبدیل خواهد شد که با گذشت زمان در خانوادههای مذهبی نیز رسوخ میکند.
فرمانده نیروی انتظامی کشور همچنین عنوان کرد: آمارهای نگرش سنجی نیروی انتظامی نشاندهنده گرایش بیش از گذشته مردم به سمت ارزشها است اما عدهای نیز در خلاف این مسیر حرکت میکنند.
ماهوارهها بدنبال تبلیغ فرهنگ غرباند
وی گفت: امروز دشمنان با ایجاد بیش از 70 کانال ماهوارهای فارسی زبان بدنبال تبلیغ فرهنگ غرب هستنند و در راستای تغییر فرهنگی ایرانی حرکت میکنند.
سردار احمدی مقدم با بیان اینکه نیروی انتظامی در برخورد با ناهنجاریها باید ابتدا از خود شروع کند و در این زمینه باید شایستگیهای لازم را پیدا کند افزود: به فرموده رهبر معظم انقلاب اگر نیروی انتظامی خودش دارای آلودگی باشد نمیتواند از عهده ماموریتهایی که به او سپرده شده است بر آید.
قم باید در تمامی جهات و به صورت شایسته ساخته شود
فرمانده نیروی انتظامی کشور در ادامه به اهمیت شهر قم در کشور و جهان اسلام اشاره کرد و افزود: قم باید در تمامی جهات و به صورت شایسته ساخته شود و نه تنها در عرصه مباحث علمی بلکه در زمینههای مختلف اجتماعی، مدنی و امکانات رفاهی و خدماتی باید به آن توجه کرد.
وی گفت: نیروی انتظامی کاستیهای خود را در استان قم به سرعت جبران خواهد کرد و در این راستا تجهیزات و نوسازی امکانات و ارتقا کمی و کیفی نیروها را دنبال میکند.
وی با اشاره به فعالیت غیر رسمی مرکز بصیرت ناجا در استان قم ابراز داشت: امیدواریم با احداث ساختمان این مرکز، فعالیتها و برنامهها به صورت رسمی و منسجم برای پرسنل نیروی انتظامی دنبال شود.
سردار احمدی مقدم ادامه داد: در آیندهای نزدیک یکی از مراکز آموزش ناجا نیز در استان قم راه اندازی خواهد شد.
تقدیر از خدمات و تلاشهای سردار توکلی در قم
فرمانده نیروی انتظامی کشور در ادامه با تقدیر از خدمات و تلاشهای سردار مهدی توکلی فرمانده انتظامی استان قم گفت: سردار توکلی از نیروهای متفکر و متدین ناجا است که خدمات خوبی در طول این سه سال در قم انجام داد.
وی ادامه داد: طبق قوانین بعد از 3 سال باید انتصاب جدید صورت گیرد که البته در مواردی نیز استثنا وجود دارد که امیدواریم از حضور سردار توکلی طی سه سال دیگر به عنوان معاون هماهنگ کننده سازمان عقدیتی سیاسی ناجا استفاده کنیم.
آرزو دارم در قم سکونت داشته باشم
سردار احمدی مقدم با اشاره به اقامت کوتاه خود در استان قم اظهار داشت: بنده در مدت سه ماه و در ابتدای انقلاب در قم سکونت داشتم و امروز نیز هر آنچه بدست آورده ناشی از همان حضور سه ماه در قم بود.
فرمانده نیروی انتظامی کشور با بیان اینکه آرزو دارم در قم سکونت داشته باشم افزود: آب و هوای قم چنگی به دل نمیزند ولی حال و هوایم معنوی خوبی دارد.
قم - خبرگزاری مهر: فرمانده نیروی انتظامی کشور از شرکتهایی که در نمایشگاههای مختلف داخلی برای فروش محصولات خود زنان بد پوشش را به خدمت میگیرند انتقاد کرد.
