به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمدجواد فاضل لنکرانی در اولین همایش پدافند غیرعامل از منظر دین که به همت کمیته پدافند غیرعامل سازمان تبلیغات اسلامی در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) برگزار شد با اشاره به اهمیت پدافند غیرعامل اظهار داشت: نظام جمهوری اسلامی باید به مسئله و نهادی که متولی آن است توجه بسیار عمیقی داشته باشد.
وی جستجو و بررسی عنوان پدافند غیرعامل در فرهنگ دینی را یکی از مهمترین ابعاد آن برشمرد و تاکید کرد: ما معتقدیم دین ما یک مجموعه کاملی است؛ مجموعهای که نسبت به همه ضرورتهای شخصی و نظام و حکومتی راهکار و اندیشه و دستورالعمل دارد اما آیا در رابطه با عنوان پدافند غیرعامل میتوانیم این عناوین را در دین پیدا کنیم؟
وی عدم تداخل در سایر امور را مهم دانست و تاکید کرد: این اصل باید در همه ابعاد جریان داشته باشد، یعنی همان طوری که قوه مجریه حق ندارد در قانون گذاری دخالت کند، قوه مقننه هم نباید در اجرا دخالت کند و هیچ کدام حق ندارند در قضاوت دخالت کنند. این مسئله نمودی از پدافند غیرعامل است و اگر امروز مسئولان ما به این ضرورت توجه کنند بسیاری از مشکلات حل میشود.
آیتالله فاضل لنکرانی گفت: اگر هر کسی عهدهدار مسئولیتی که بر عهدهاش است باشد، جنجالهایی که گاهی اوقات مطرح میشود و مقام معظم رهبری اظهار نگرانی میکنند وجود نخواهد داشت.
این عضو جامعه مدرسین با انتقاد از برخی اظهارنظرها در حوزه دین اظهار داشت: مسائل دینی نیاز به عمری تلاش برای فهم آن دارد و اگر مسئولی بخواهد در مسائل دینی اظهارنظر کند، آسیب بزرگ به جامعه وارد میشود؛ آسیبی که با امروز و فردا و یک سال و چند سال نمیتوان آن را برطرف کرد.
وی با تاکید مجدد بر لزوم پرهیز از دخالت در اموری که مربوط به حوزه مسئولیت افراد نیست تصریح کرد: اگر کسی در موضوعی که تخصص ندارد اظهار نظر کند و ذهن جامعه را درگیر خودش کند آسیب زیادی به جامعه وارد میکند.
وی با ذکر روایتی از امیرالمومنین(ع) اظهار داشت: یک امر لازم و کلیدی بر هر عالمی این است که اگر در کنار علمش، ورع نباشد و ورع سپر و محافظ او نباشد این علم هم برای خودش عالم و هم برای جامعه مضر است.
در همایشی عنوان شد:
انتقاد آیتالله فاضل لنکرانی از برخی اظهارنظرهای غیر کارشناسی در حوزه دین
قم - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) با انتقاد از برخی اظهارنظرهای غیرکارشناسی در حوزه دین گفت: اگر مسئولی بخواهد در مسائل دینی اظهارنظر غیرکارشناسی کند، آسیب های بزرگی به جامعه وارد میشود.
