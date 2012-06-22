تبلور حیات معنوی با سازمان تبلیغات اسلامی/ اوقات فراغت بر محور دین

به گزارش خبرنگار مهر، هر ساله با نزدیک شدن فصل تابستان و ایام فراغت دانش‌آموزان از تحصیل، دستگاه‌های مختلف برنامه‌های خود را با عنوان «غنی‌سازی اوقات فراغت دانش‌آموزان» اعلام می‌کنند و به فراخور ماهیت فعالیت خود اقدام به برنامه‌ریزی و ساماندهی طرح اوقات فراغت می‌کنند به سهم خود تلاش موثری در غنی‌سازی اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان داشته باشند.



یکی از دستگاه‌هایی که در سال گذشته به عنوان دستگاه برتر در زمینه اجرای طرح اوقات فراغت معرفی شد، سازمان تبلیغات اسلامی استان بود. این سازمان با ساماندهی بوستان‌های معرفت و هسته‌های فرهنگی جوان، در کنار ارائه آموزش‌های عقیدتی، قرآنی و اخلاقی و حتی حضور در فضای مجازی، به منظور ترویج روحیه خلاقیت و ابتکار در بین جوانان اقدام به تشویق جوانان برای تهیه و تدوین نشریات متنوع می‌کند.



این سازمان امسال به خاطر همزمانی اوقات فراغت با ماه مبارک رمضان، برنامه‌های متنوعی دارد که به بهانه فرارسیدن سالروز تاسیس سازمان تبلیغات اسلامی به فرمان بنیانگذار انقلاب اسلامی با حجت‌الاسلام والمسلمین عباس اسکندری رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان به گفتگو پرداختیم.



در ابتدا مختصری درباره برنامه سازمان متبوع خود پیرامون اوقات فراغت تابستان توضیح دهید.



اوقات فراغت در سازمان تبلیغات اسلامی از چند ویژگی متمایز برخوردار است از جمله 1. محور برنامه‌های اوقات فراغت روحانیون هستند. 2. محور در مکان برگزاری برنامه‌ها، مساجد و اماکن مذهبی است. 3. موضوعات آموزشی اوقات فراغت حول مسائل اعتقادی، قرآنی، سیره ائمه و مسائل اخلاق اسلامی است. 4. عمده اردوهای برگزار شده در طول طرح (اواسط و اواخر طرح) با ماهیت زیارتی و آموزش دینی است. 5. خروجی طرح تحت عنوان نشریه اوقات فراغت و مقالات تهیه شده توسط اعضای هسته‌های فرهنگی(جوانان) می‌باشد.



لازم به ذکر است برنامه‌های فوق در دو مقطع کودکان و نوجوانان (7 الی 14 سال) با عنوان بوستان معرفت و جوانان (15 تا 25 سال) با عنوان هسته فرهنگی سازماندهی و اجرا می‌شود که هسته‌های فرهنگی آن علاوه بر ایام تابستان در فصل‌های دیگر سال نیز تداوم دارد.



اهمیت برنامه‌ریزی برای اوقات فراغت تابستان را چه می‌دانید؟



از آنجایی که دانش آموزان در طول 9 ماه از سال به صورت کلاسیک و طبق برنامه‌های تدوین شده توسط آموزش و پرورش در مکان و زمان‌های خاص آموزش می‌بینند، از این رو نیاز به یک سری برنامه‌هایی دارند که متفاوت با برنامه‌های تحصیلی همچون برنامه‌های دینی، هنری، ورزشی و... باشد و در فضایی متفاوت از فضای سال تحصیلی نظیر مساجد، پایگاه‌های فرهنگی، فضاهای روباز و اردوگاه‌ها برگزار شود، به گونه‌ای باشد که زمان برگزاری آن توسط خود شرکت کننده انتخاب شود.



از این رو برنامه‌های اوقات فراغت می‌تواند هم ایجاد انگیزه لازم برای حضور باشوق و علاقه جوانان و نوجوانان را فراهم نماید و هم به گونه‌ای مدیریت اجرایی آن را به دست خود شرکت کنندگان در طرح بسپاریم تا به بهترین شکل ممکن از فرصت‌های مدیریتی جوانان استفاده کنیم.



یکی از موضوعات چالش‌برانگیز در برگزاری طرح‌های اوقات فراغت، میزان اثربخشی و کاربردی بودن آن است. برنامه‌هایی که توسط سازمان تبلیغات اسلامی استان انجام شده تا چه حد مطلوب و کاربردی بوده است؟



با عنایت به اینکه آینده جامعه ما در صحنه اجتماع باید توسط نوجوانان و جوانان امروزی راهبری شود از این رو نیاز به یک سری برنامه‌های کارگاهی برای ارائه آموزش‌های عملی در اجرای مدیریت اجتماعی در مقیاس کوچک و محدود می‌باشد که بتواند هم اعمال مدیریت را نمایان کند و هم اینکه نواقص به دست آمده در این حوزه را برطرف نماید، این مهم می‌تواند در برنامه‌های اوقات فراغت (به سبکی که در هسته‌های فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی اجرا می‌شود) به منصه ظهور برسد.



بدین لحاظ می‌توانیم ارزشیابی خود را از اوقات فراغت در دستگاه‌هایی نظیر سازمان تبلیغات اسلامی بسیار سودمند ارزیابی نمائیم چراکه در این هسته‌ها، گروه‌های ویژه با عناوین روابط عمومی، مدیریت، عقیدتی، اجرایی و... با سرگروهی نخبگان جوان تشکیل می‌شود که هر کدام از گروه‌ها پس از تشکیل جلسات داخلی، برنامه‌های خود را به جلسه ارائه و پس از بحث و بررسی و نقد و نظر توسط سایر اعضا، به وسیله مدیر هسته جمع بندی و به عنوان برنامه کاری هسته فرهنگی اجرا می‌شود.



یکی از مهمترین نتیجه این مباحث و جلسات، نشریه‌ای است که توسط سرگروه‌ها جمع بندی و به عنوان نشریه هسته فرهنگی تدوین می‌شود. این نشریات در پایان طرح اوقات فراغت تابستان، داوری و به صاحبان برترین نشریات لوح تقدیر و جوایزی اهدا می‌شود.



امسال چه برنامه‌هایی برای بهره وری بیشتر کودکان، نوجوانان و جوانان از اوقات فراغت دارید؟



با توجه اینکه بخشی از اوقات فراغت امسال در ماه مبارک رمضان واقع شده است که بهار قرآن می‌باشد تمام تلاش و همت بر این است که اهتمام ویژه‌ای نسبت به فراگیری معارف و مفاهیم قرآنی در دستور کار قرار گیرد. همچنین از جمله برنامه‌های ویژه‌ای که برای اوقات فراغت امسال در نظر گرفته شده است، بحث ورود در فضای مجازی توسط هسته‌های فرهنگی و بوستان‌های معرفت است که خلاء‌های زیادی در این بخش محسوس می‌باشد.



با عنایت به اینکه علیرغم علاقه وافر جوانان و نوجوانان ما به امام راحل رحمه الله علیه و مقام معظم رهبری مدظلعه العالی، متاسفانه به دلیل عدم توجه کافی دستگاه‌های فرهنگی به تبیین اندیشه‌های این دو بزرگوار، یکی از برنامه‌های ویژه‌ای که برای امسال در نظر گرفته شد، ایجاد انگیزه در هسته‌های فرهنگی برای مطالعه و تعمق در اندیشه‌های اعتقادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و... حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری می‌باشد.



علاوه بر این گفتمان‌های دینی در حوزه‌های سیره معصومین(ع)، پیوست فرهنگی، پدافند غیرعامل، حجاب و عفاف اسلامی، بیداری اسلامی و... نیز در برنامه‌های هسته‌های فرهنگی گنجانده شده است.



اهمیت و لزوم برگزاری جشنواره آفتابگردان و نمایشگاه اوقات فراغت را که برای اولین بار در اواخر خرداد 1391 برگزار شد تا چه حد می‌دانید؟



تبادل نظر و استفاده از تجربیات منجر به بهره‌وری بیشتر از فرصت‌ها می‌شود از این رو برگزاری چنین جشنواره‌ها و نمایشگاه‌هایی برای همه ابعاد فرهنگی و به ویژه اوقات فراغت ضرورتی غیرقابل انکار و توصیف است و جا دارد از مبتکران و برگزار کنندگان آن کمال تقدیر و سپاس داشته باشیم.



برای برگزاری هر چه بهتر طرح اوقات فراغت چه پیشنهادهایی دارید؟



تشکیل کارگروه‌هایی متشکل از دستگاه‌های برگزار کننده اوقات فراغت، استفاده از ظرفیت تشکل‌های غیردولتی و مردم نهاد، ایجاد فضای لازم برای حمایت از دستاوردهای برتر در اوقات فراغت، برگزاری نشست‌های تخصصی برای ارتقای سطح کیفی و کمی برنامه‌های اوقات فراغت، ایجاد فضای لازم برای نقد و بررسی توسط مردم و بازدیدکنندگان، دعوت از استادان و صاحبنطران در حوزه اجتماعی برای بازدید و ارائه نظرهای کارشناسانه، استفاده از تجربیات دستگاه‌های فعال در فضای مجازی، جمع بندی و ارائه نکات برتر و قابل استفاده به دستگاه‌های مجری اوقات فراغت و... از مواردی است که می‌تواند ما را در برگزاری اوقات فراغت هر چه بیشتر و بهتر یاری کند.

