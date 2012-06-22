  1. دانشگاه و فناوری
۲ تیر ۱۳۹۱، ۱۰:۴۸

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

تولید شیر با کمترین میزان کلسترول توسط محققان کشور

رئیس پژوهشکده علوم وفناوری غذایی از تولید شیر با کمترین میزان کلسترول خبر داد و گفت: با استفاده از روغن ماهی، نانو کپسول هایی را تولید کردیم که با وارد کردن آن به جیره غذایی دام سطح کلسترول را در شیر آنها کاهش دادیم.

دکتر رسول کدخدایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات این پروژه تحقیقاتی پژوهشکده علوم و فناوری غذایی افزود:  در این پروژه تحقیقاتی اقدام به استخراج ترکیبات و مواد موثره گیاهان و مواد غذایی در قالب امولسیون ها و نانو حامل های غذایی شد.

رئیس پژوهشکده علوم وفناوری غذایی هدف از این اقدام را افزایش پایداری مواد غذایی در شرایط مختلف محیطی دانست و اظهار داشت: تاکنون اقدام به استخراج مواد موثره فلفل قرمز و پایدار کردن شده ایم که به صورت کپسول تولید شده است. این امر سبب کاهش آلودگیهای میکروبی و افزایش اثرگذاری مواد موثره می شود.
 
وی همچنین از تولید مواد موثر زعفران و هل نیز خبر داد و خاطر نشان کرد: مواد موثره زعفران و هل دارای خواص درمانی و غذایی است که به صورت نانو کپسولها می توان عرضه کرد.
 
کدخدایی تولید نانو کپسول های روغن ماهی را از دیگر محصولات مبتنی بر فناوری این پژوهشکده نام برد و ادامه داد: این نانو کپسول ها را وارد جیره غذایی دام کردیم خوراک دام از این نانو کپسول ها موجب کاهش سطح کلسترول در شیر دام شد.

رئیس پژوهشکده علوم و صنایع غذایی یادآور شد: به این ترتیب توانستیم شیری با کمترین میزان کلسترول با استفاده از شیوه های غیر شیمیایی تولید کنیم.
