تولید شیر با کمترین میزان کلسترول توسط محققان کشور

دکتر رسول کدخدایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات این پروژه تحقیقاتی پژوهشکده علوم و فناوری غذایی افزود: در این پروژه تحقیقاتی اقدام به استخراج ترکیبات و مواد موثره گیاهان و مواد غذایی در قالب امولسیون ها و نانو حامل های غذایی شد.

رئیس پژوهشکده علوم وفناوری غذایی هدف از این اقدام را افزایش پایداری مواد غذایی در شرایط مختلف محیطی دانست و اظهار داشت: تاکنون اقدام به استخراج مواد موثره فلفل قرمز و پایدار کردن شده ایم که به صورت کپسول تولید شده است. این امر سبب کاهش آلودگیهای میکروبی و افزایش اثرگذاری مواد موثره می شود.



وی همچنین از تولید مواد موثر زعفران و هل نیز خبر داد و خاطر نشان کرد: مواد موثره زعفران و هل دارای خواص درمانی و غذایی است که به صورت نانو کپسولها می توان عرضه کرد.



کدخدایی تولید نانو کپسول های روغن ماهی را از دیگر محصولات مبتنی بر فناوری این پژوهشکده نام برد و ادامه داد: این نانو کپسول ها را وارد جیره غذایی دام کردیم خوراک دام از این نانو کپسول ها موجب کاهش سطح کلسترول در شیر دام شد.



رئیس پژوهشکده علوم و صنایع غذایی یادآور شد: به این ترتیب توانستیم شیری با کمترین میزان کلسترول با استفاده از شیوه های غیر شیمیایی تولید کنیم.