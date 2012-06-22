  1. اقتصاد
۲ تیر ۱۳۹۱، ۱۱:۴۱

تقوی به مهر اعلام کرد:

جزئیات بیشترین تخلفات در بازار/ تخلف 137 هزار واحد صنفی در 3 ماه

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه 137 هزار واحد صنفی از ابتدای امسال تاکنون متخلف شناخته‌ شده‌اند، گفت: کم فروشی، گرانفروشی و تقلب بیشترین تخلفات در بازار را به خود اختصاص داده‌اند.

سیدجواد تقوی در گفتگو با مهر با بیان اینکه گرانفروشی، کم‌فروشی و تقلب، از جمله بیشترین تخلفات صورت گرفته از سوی واحدهای صنفی بوده است، گفت: در سه ماهه ابتدای سالجاری 136 هزار و 923 واحد اقتصادی به اتهامات مذکور متخلف شناخته شده‌اند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، عدم درج قیمت، احتکار و عدم صدور صورتحساب را در رتبه‌های بعدی تخلفات اقتصادی دانست و افزود: بر این اساس معادل 116 میلیارد و 402 میلیون و 122 هزار و 867 ریال پرونده به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

وی تصریح کرد: در طرح نظارتی ویژه‌ای که از ابتدای امسال تدارک دیده شده است، کالاها و خدمات از قبیل موادغذایی و پروتئینی، لبنیات، خشکبار، حبوبات، آرد و نان و گندم، شوینده‌ها و مراکز تفریحی- ورزشی، مورد بازرسی قرار گرفته و با متخلفان مطابق قانون نظام صنفی برخورد شده است.

به گفته تقوی، در سه ماهه اول امسال بازرسان سازمانهای صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور موفق به بازرسی از یک میلیون و 776 هزار و263 بنگاه اقتصادی شدند.

وی اظهار داشت: سامانه ارتباطی بازرگانی ایران با شماره تلفن 124، آماده دریافت شکایات مردمی در زمینه تخلفات اقتصادی است و مردم می‌توانند از این طریق یا مراجعه حضوری به ستادهای خبری مستقر در سازمانهای صنعت ، معدن و تجارت سراسر کشور تخلفات اقتصادی را اطلاع تا در سریعترین زمان ممکن به آنها رسیدگی شود.

کد مطلب 1632014

