هنرمندان را باید در زمان حیات یاد کنیم

سیده زهرا حسینی در مراسم بزرگداشت" پرواز" استاد جلال دوالفنون که شامگاه پنج شنبه در سالن همایش های نژاد فلاح با حضور خانواده استاد ذوالفنون، مسئولان فرهنگی شهرداری، قره داغی رئیس حوزه هنری استان و شخصیت های علمی، هنری و فرهنگی در کنار جمعی ازعلاقمندان به استاد ذولفنون برگزار شده بود؛ ضمن اشاره به فعالیت های استاد ذوالفنون اظهار داشت: استاد ذوالفنون خدمات زیادی داشته اند؛ اما افسوس که بعد از سفر این استاد بزرگ برای ایشان مراسم برگزارمی نماییم.

وی خطاب به مسئولان افزود: ای کاش آگاه باشیم که تعداد انگشت شماری از اساتید عرصه هنر زنده اند و تا زمانی که هستند، قدردان آنها باشیم و با قرار دادن امکانات برای عرضه هنرشان شاهد به یادگار گذاشتن آثار بیشتری از آنها باشیم.

حسینی گفت: استاد ذوالفنون پرورش یافته نسل گذشته موسیقی هستند و امید واریم که نسل آینده نیز از موسیقی این هنرمند بزرگوار پیروی کنند.

هنرمندان با زبان هنر ارتباط برقرار می کنند

حسینی اظهار داشت: هنرمندان گرچه از جنس انسانها هستند، اما با زبان هنر ارتباط برقرار می کنند؛ واستاد ذوالفنون نیز یکی از آن هنرمندانی بودند که توانستند به زبان هنر، با مردم و دوستداران هنر سه تار ارتباطات بر قرار می کنند.

وی با اشاره به نقش استاد در زمان جنگ تحمیلی عنوان کرد: استاد ذوالفنون در زمان جنگ تحمیلی نیز نقش آفرین بود و با سازموسیقی تاثیر گذار خود نشاط را به رزمندگان ارمغان می بخشیدند.

استاد ذوالفنون موسیقی ایرانی را به جهان شناساند

رئیس اداره ارشاد شهرستان کرج برگزاری کنسرت سازمان ملل در سال1994 را از جمله آثار این استاد در شناساندن موسیقی ایرانی در عرصه جهانی برشمرد و گفت: استاد ذوالفنون بزرگ مردی بود که هنر موسیقی ایران را در سال 1994 با اجرای موسیقی اصیل ایرانی در سازمان ملل به جهانیان شناساند.

وی در پایان زبان ازتوصیف آثار به جا مانده و جاودانه این استاد قاصر دانست و برای این استاد آرزوی قرین آرامش داشت و افزود: روح استاد ذوالفنون شاد، نامشان در تاریخ ماندگار و یادشان در دل ما جاودانه و باقی باد.