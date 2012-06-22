به گزارش خبرنگارمهر، همایش بزرگداشت استاد ذوالفنون که روز گذشته در سالن هممایش های شهید فلاح نژاد برگزار شد، حاشیه هایی داشت که ذکر آن خالی از لطف نیست.

در همان ابتدای مراسم مجری برنامه در سالن همایش های نژاد فلاح که تمام صندلی های آن به قرق در آمده بود از کلیه حاضران خواست تا گوشی ها خود را برای ساعاتی خاموش کنند و چند ساعتی در دسترس نباشید.

وی از حضار همچنین خواست تا از بروز هرگونه حرکتی که باعث به هم خوردن نظم برنامه می شود خودداری شود.

دربخش دیگری از این همایش سه ساعته گلنوش ذوالفنون ، دختر استاد ذوالفنون نامه ای را که در سوگ فراغ پدر نوشته بود برای حاضران خواند و گفت: حتم دارم پدرم اکنون اینجا حاضر است؛ اگر الان پدرم اینجا حضور داشت چه می کردید؟ با گفتن این جمله تمام حاضران ایستاده به رسم احترام دقایقی برای استاد ذوالفنون کف زدند.

نمایش فیلمی از زندگی نامه استاد ذوالفنون و گالری از عکس های خانوادگی ایشان در کنارهمسر ودخترانش در نوع خود قابل توجه بود.

اجرای کنسرت موسیقی در دستگاه ماهور به سرپرستی استاد بیژن زنگنه و اجرای حسام الدین سراج و با نوازندگی سه تار، دف و... از جمله بخش های جنبی همایش بزرگداشت استاد ذوالفنون بود.

این بزرگداشت در حالی برگزار شده بود که دو روز قبل کنسرت ضعیفی در استان اجرا شده بود و با زبان بی زبانی این موضوع را پر رنگ می کرد که هنر اصیل ایرانی خواهان بیشتری نسبت به موسیقی پاپ و.. دارد.

ابن همایش به همت اداره ارشاد شهرستان کرج برگزار شد و جای مدیران ارشاد استان در آن خالی بود.