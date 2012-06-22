استاد ذوالفنون ردیف موسیقی سه تار را بازنویسی کرد

بیژن زنگنه در حاشیه همایش" پرواز" بزرگداشت استاد ذوالفنون ضمن اشاره به ویژگی های استاد خود به خبرنگار مهرگفت: استاد ذوالفنون ردیف های موسیقی تار را ساده نویسی کرد به نحوی که از مبتدی تا حرفه ای می تواند از آن بهره مند شود.

وی افزود: ایشان انسانی برجسته بود و تحلیل درباره اندیشه و شخصیت ایشان مجال طولانی را می طلبد

زنگنه عنوان کرد: هر چند در تاریخ موسیقی ایران رخدادهای برجسته ی زیادی را شاهد بوده ایم، اما تحولی که این بزرگ مرد موسیقی در عرصه سه تار ایجاد کرد به این راحتی ها میسر نبود و فراز وفرودهای زیادی را پشت سر نهاد.

استاد ذوالفنون پرواز کرد

وی گفت: به عمد نام " پرواز" را بر روی این بزرگداشت نهاده ایم زیرا استاد ذوالفنون آشیانه ای برای بچه هایش در عرصه موسیقی ساخت و خود به پرواز درآمد.

زنگنه در توصیف خصوصیات اخلاقی استاد ذوالفنون ادامه داد: یکی از ویژگی های برجسته استاد این بود که همزمان با بودن خود در دل ها تکثیر می شد و همواره در فضای موسیقی جاری بود؛ و اکنون که صد روز از ترک کردن ما می گذرد موسیقی سه تار نیز از این نشاط و شور دچار تحول شده است.

شاگرد استاد ذوالفنون عنوان کرد: کمتر کسی است که در موسیقی هم نوازنده ، آهنگساز و هم انتقال دهنده موسیقی به نسل بعد از خود باشد اما او این ویژگی را داشت.

مجموعه پنج جلدی استاد پرفروش ترین کتاب آموزش موسیقی ایران

زنگنه در بخش دیگری به آثار به جای مانده از استاد ذوالفنون اشاره کرد وگفت: از مجموعه کارهای وی می توان به تدریس به تدریس سه تار در مجموعه پنج جلدی جلدی اشاره کرد که اکنون به عنوان پرفروش ترین کتاب آموزش موسیقی ایران محسوب می شود.

وی عنوان کرد: استاد ذوالفنون شخصیتی جهانی و بین المللی بود و در خارج از مرزها نیز شناخته شده بود.

زنگنه گفت: وی در چند دانشکده خارجی نیز تدریس داشت.

بازنویسی ردیف موسیقی سه تار از نو

شاگرد استاد ذوالفنون اظهار داشت: ایشان در شرایط بغرنجی از تاریخ موسیقی ایران ردیف موسیقی سه تار را بازنویسی کرد.

وی افزود: دستگاه سه تار به دلیل ویژگی های ذاتی از جمله صدای ستارو برخی کمبودها مشکلاتی را ایجاد کرده بود، از این رو استاد ذوالفنون ردیف های این موسیقی را از نو بازنویسی کرد، به صورتی که از ابتدایی ترین تا حرفه های موسیقی سه تار می توانند با بهره گیری از این ردیف ها موسیقی را بنوازند.