تیم فوتبال ساحلی ایران قهرمان آسیا شد / ایران 2 چین صفر

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی فوتبال ساحلی ایران که از سوی کمیته فنی رقابتها به عنوان فنی ترین و بهترین تیم رقابتها شناخته شد، در دیدار نهایی توانست در یک دیدار سخت با نتیجه 2 بر صفر قهرمانی را برای ایران به ارمغان بیاورد.

گلهای تیم فوتبال ساحلی ایران در دیدار نهایی را "حسن عبدالهی" و "محمد احمدزاده" به ثمر رساندند.

در دیدار رده بندی این رقابتها نیز فلسطین با نتیجه 6 بر 5 از سد لبنان گذشت و مدال برنز این رقابتها را به دست آورد.

فوتبالیستهای ساحلی ایران در شرایطی پیروز میدان فینال این رقابتها شدند که جو ورزشگاه با حضور 10 هزار تماشاگر چینی به ضرر آنها بود.