پنج مدال رنگارنگ حاصل تلاش کاراته کاهای ایران در مسابقات غرب آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، در این رقابتها که به مدت دو روز و با حضور 130 کاراتهکا به میزبانی عربستان در جده برگزار شد، تیم اعزامی کشورمان در دو بخش کاتا و کومیته تیمی و سه وزن انفرادی در این رقابتها روی تاتامی رفت و موفق به کسب دو نشان طلا، دو نقره و یک برنز شد.
در بخش کومیته تیمی، تیم کشورمان با ترکیب دانیال قره ویسی، بهمن عسگری، کیوان بابان، نادر جودت و هادی صیفی به دیدار رقبای خود رفت که با دو پیروزی متوالی مقابل عربستان و اردن به عنوان قهرمانی دست یافت.
در کاتای تیمی هم تیم ایران با ترکیب جمشید حسینی، رضا خداشناس و امیر یاری در دور نخست امارات را از پیش رو برداشت، سپس تیم عربستان میزبان رقابتها را شکست داد و در مبارزه نهایی مقابل تیم ملی عراق به برتری دست یافت و دومین مدال طلای تیم کشورمان را کسب کرد.
در مبارزات انفرادی، مهدی دولیخانی در سنگین وزن و محمد قاسمی در وزن 55- کیلوگرم دو مدال نقره کسب کردند و مازیار الهامی در وزن 84- کیلوگرم به مدال برنز رسید. در این دوره از رقابتهای کاراته قهرمانی غرب آسیا، عربستان، میزبان رقابتها که برخلاف سایر تیمها دو تیم کامل را به میدان فرستاده بود، به مقام قهرمانی رسید و تیم ایران در جایگاه دوم قرار گرفت.
تیم اعزامی کاراته کشورمان به رقابتهای کاراته غرب آسیا صبح امروز جمعه به تهران بازگشت.
