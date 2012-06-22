جدول 5 ساله ثبت اختراعات و علائم تجاری/ ثبت 443 اختراع در اردیبهشت

محمد حسن کیانی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: در اردیبهشت ماه سال جاری 443 اختراع در سازمان ثبت اسناد کشور به ثبت رسیده است.
وی افزود: دو فقره از این اختراعات ثبت شده توسط مخترع خارجی و مابقی اختراعات مربوط به مخترعان کشور است. همچنین در این مدت 129 فقره طرح صنعتی ایرانی و خارجی نیز به ثبت رسیده است.
جدول ثبت اختراعات و طرحهای صنعتی در 5 سال گذشته
|ر
|عنوان
|سال 86
|سال 87
|سال 88
|سال 89
|سال 90
|1
|اظهار نامه اختراع متقاضی ایرانی
|7917
|11150
|7429
|8177
|8242
|2
|اظهار نامه اختراع متقاضی خارجی
|401
|408
|635
|419
|379
|3
|اختراعات ثبت شده ایرانی
|5002
|7741
|4177
|3757
|3474
|4
|اختراعات ثبت شده خارجی
|421
|276
|460
|197
|208
|5
|اظهار نامه علامت متقاضی ایرانی
|21387
|22890
|15675
|19358
|19834
|6
|اظهار نامه علامت متقاضی خارجی
|1281
|829
|1041
|1089
|1230
|7
|علامت ثبت شده ایرانی
|6705
|6207
|4774
|6044
|7925
|8
|علامت ثبت شده خارجی
|1053
|946
|492
|575
|752
|9
|اظهار نامه ثبت بین المللی علامت تجاری
|3709
|3450
|2696
|2055
|2375
|10
|اظهار نامه ثبت طرح صنعتی ایرانی
|0
|0
|1593
|2932
|2893
|11
|اظهار نامه ثبت طرح صنعتی خارجی
|0
|0
|57
|120
|144
|12
|ثبت طرحهای صنعتی ایرانی
|0
|0
|693
|1533
|1486
|13
|ثبت طرحهای صنعتی خارجی
|0
|0
|13
|45
|33
کیانی در پاسخ به اینکه چه زمانی شهروندان می توانند از طریق اینترنت درخواست ثبت اختراع کرده و یا اختراعات ثبت شده را از طریق پایگاه الکترونیکی جستجو کنند گفت: این طرح برای طرح صنعتی نهایی شده و تا نیمه نخست سال جاری برای ثبت طرحهای صنعتی دیگر نیاز به مراجعه به تهران نیست و تمامی عملیات ثبت از طریق اینترنت انجام می شود.
همچنین در موضوع ثبت اختراعات در فضای سایبرهم اقدامات خوبی انجام شده که بعد از شهریور ماه سال جاری نتیجه آن نهایی شده و بارگزاری می شود. در ضمن می توان این قول را داد که در سال 91 امکان جستجو ثبت اختراعات از طریق اینترنت امکان پذیر خواهد شد.
نظر شما