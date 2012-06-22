۲ تیر ۱۳۹۱، ۱۳:۳۶

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

جدول 5 ساله ثبت اختراعات و علائم تجاری/ ثبت 443 اختراع در اردیبهشت

جدول 5 ساله ثبت اختراعات و علائم تجاری/ ثبت 443 اختراع در اردیبهشت

مدیرکل مالکیت صنعتی سازمان ثبت اسناد با تشریح جدول ثبت اختراعات و علائم تجاری در پنج سال گذشته از ثبت 443 اختراع در اردیبهشت ماه سال جاری خبرداد.

محمد حسن کیانی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: در اردیبهشت ماه سال جاری 443 اختراع در سازمان ثبت اسناد کشور به ثبت رسیده است.

وی افزود: دو فقره از این اختراعات ثبت شده توسط مخترع خارجی و مابقی اختراعات مربوط به مخترعان کشور است. همچنین در این مدت 129 فقره طرح صنعتی ایرانی و خارجی نیز به ثبت  رسیده است.

جدول ثبت اختراعات و طرحهای صنعتی در 5 سال گذشته

ر عنوان سال 86 سال 87 سال 88 سال 89 سال 90
1 اظهار نامه اختراع متقاضی ایرانی 7917 11150 7429 8177 8242
2 اظهار نامه اختراع متقاضی خارجی  401  408  635  419  379
3 اختراعات ثبت شده ایرانی  5002  7741  4177  3757  3474
4 اختراعات ثبت شده خارجی  421  276  460  197  208
5 اظهار نامه علامت متقاضی ایرانی  21387  22890  15675  19358  19834
6 اظهار نامه علامت متقاضی خارجی  1281  829  1041  1089  1230
7 علامت ثبت شده ایرانی  6705  6207  4774  6044  7925
8 علامت ثبت شده خارجی  1053  946  492  575  752
9 اظهار نامه ثبت بین المللی علامت تجاری  3709  3450  2696  2055  2375
10 اظهار نامه ثبت طرح صنعتی ایرانی  0  0  1593  2932  2893
11 اظهار نامه ثبت طرح صنعتی خارجی  0  0  57  120  144
12 ثبت طرحهای صنعتی ایرانی  0  0  693  1533  1486
13 ثبت طرحهای صنعتی خارجی  0  0  13  45  33

کیانی در پاسخ به اینکه چه زمانی شهروندان می توانند از طریق اینترنت درخواست ثبت اختراع کرده و یا اختراعات ثبت شده را از طریق پایگاه الکترونیکی جستجو کنند گفت: این طرح برای طرح صنعتی نهایی شده و تا نیمه نخست سال جاری برای ثبت طرحهای صنعتی دیگر نیاز به مراجعه به تهران نیست و تمامی عملیات ثبت از طریق اینترنت انجام می شود.

همچنین در موضوع ثبت اختراعات در فضای سایبرهم اقدامات خوبی انجام شده که بعد از شهریور ماه سال جاری نتیجه آن نهایی شده و بارگزاری می شود. در ضمن می توان این قول را داد که در سال 91 امکان جستجو ثبت اختراعات از طریق اینترنت امکان پذیر خواهد شد.

