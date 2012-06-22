جدول 5 ساله ثبت اختراعات و علائم تجاری/ ثبت 443 اختراع در اردیبهشت

محمد حسن کیانی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: در اردیبهشت ماه سال جاری 443 اختراع در سازمان ثبت اسناد کشور به ثبت رسیده است.

وی افزود: دو فقره از این اختراعات ثبت شده توسط مخترع خارجی و مابقی اختراعات مربوط به مخترعان کشور است. همچنین در این مدت 129 فقره طرح صنعتی ایرانی و خارجی نیز به ثبت رسیده است.

جدول ثبت اختراعات و طرحهای صنعتی در 5 سال گذشته

ر عنوان سال 86 سال 87 سال 88 سال 89 سال 90 1 اظهار نامه اختراع متقاضی ایرانی 7917 11150 7429 8177 8242 2 اظهار نامه اختراع متقاضی خارجی 401 408 635 419 379 3 اختراعات ثبت شده ایرانی 5002 7741 4177 3757 3474 4 اختراعات ثبت شده خارجی 421 276 460 197 208 5 اظهار نامه علامت متقاضی ایرانی 21387 22890 15675 19358 19834 6 اظهار نامه علامت متقاضی خارجی 1281 829 1041 1089 1230 7 علامت ثبت شده ایرانی 6705 6207 4774 6044 7925 8 علامت ثبت شده خارجی 1053 946 492 575 752 9 اظهار نامه ثبت بین المللی علامت تجاری 3709 3450 2696 2055 2375 10 اظهار نامه ثبت طرح صنعتی ایرانی 0 0 1593 2932 2893 11 اظهار نامه ثبت طرح صنعتی خارجی 0 0 57 120 144 12 ثبت طرحهای صنعتی ایرانی 0 0 693 1533 1486 13 ثبت طرحهای صنعتی خارجی 0 0 13 45 33

کیانی در پاسخ به اینکه چه زمانی شهروندان می توانند از طریق اینترنت درخواست ثبت اختراع کرده و یا اختراعات ثبت شده را از طریق پایگاه الکترونیکی جستجو کنند گفت: این طرح برای طرح صنعتی نهایی شده و تا نیمه نخست سال جاری برای ثبت طرحهای صنعتی دیگر نیاز به مراجعه به تهران نیست و تمامی عملیات ثبت از طریق اینترنت انجام می شود.

همچنین در موضوع ثبت اختراعات در فضای سایبرهم اقدامات خوبی انجام شده که بعد از شهریور ماه سال جاری نتیجه آن نهایی شده و بارگزاری می شود. در ضمن می توان این قول را داد که در سال 91 امکان جستجو ثبت اختراعات از طریق اینترنت امکان پذیر خواهد شد.