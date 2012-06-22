چمران؛ مردی به قامت جهاد و عرفان

به گزارش خبرنگار مهر، در روزگاری که برخی به نام انواع عرفان ها به دنبال راحتی ها و آمال و گاه هوس های حقیرانه خویش هستند مردی پا به میدان گذاشت که عرفان را نه در جلسات و تمرین های و میان برهای مادی گرایانه آموخت که درد را به جان خرید و داشته های خویش را در جنوب لبنان صرف کودکان یتیم و زنان بی پناه کرد.

این را خواندم مردی راحتی را برای تجربه سختی ها رها کرد و در آخر عارف شد. مصطفی پای از آرامش و راحتی زندگی در آمریکا کشید تا در خدمت کودکان یتیم لبنان و رنج کشیدن رنج های آنان، خرقه پشمینه بر دوش کشد و اینگونه چمران، چمران شد.

رهایی راحتی خرقه پشمینه چمران در راه عرفان

رهایی راحتی و زندگی مرفه ای که چمران در آمریکا داشت، خرقه پشمینه ای بود که چمران با پوشیدن آن قدم در راه عرفان نهاد.

درایت چمران این بود که زندگی و خویش را وقف مردم بی پناه و رنج کشیده کند تا به مسلک عرفا در آید. مردی که اگر نوشته های جانسوز اورا نخوانی تحفه ای را در زندگی از دست داده ای و او را کمتر شناخته ای.

از آمریکا تا جنوب لبنان

امروز روز شهادت چنین مردی است، مردی که اوج سختی را به اوج لذت و راحتی ترجیح داد و گویا برای دنیای دیگری ساخته شده بود، پست و مقام را ترک کرد و رهسپار جنوب لبنان شد.

31 خرداد یادآور بال گشون مردی است که آخرتش را به دنیا نداد، با اینکه در راه خدمت به علم بود اما توان ماندن در سرزمین کفر را نداشت و ماندن در میان مظلومان را به سپری کردن عمر در دیار ظالمان ترجیح داد.

مردی که دل از عمق عافیت طلبی کند تا رنج مظلومان و مبارزان در راه عقیده را بچشد. دهلاویه در خون فیزیکدان در غلتید آن روز یکی از تپه های دهلاویه در آتش و دود لرزید و با خون یکی از فرزندان رشید و غیرتمند کشورمان گلگون شد. از آن پس هر سال 31 خرداد یادآور بال گشون مردی است که دنیا و زیبایی و رفاه فریبنده را رها کرد تا رنج های همنوعان خود را به جان بخرد، امروز روز شهادت دکتر چمران، نابغه فیزیک وعارف دل باخته، اهل روستای چمران شهرستان ساوه است. دکتر چمران زندگی را عقیده و جهاد در راه آن می دانست و خود با این عقیده، زندگی آرام اما بی عقیده آمریکا و غرب را رها کرد تا در سرزمین آدم های زجر کشیده جان خویش را فدا کند و بر سر عقیده اش هم جان داد. امام راحل بزرگ مرد دوران معاصر درباره دکتر چمران نوشت: "چمران عزیز با عقیده پاک و خالص، غیروابسته به دستجات و گروه های سیاسی، با عقیده به هدف بزرگ الهی، جهاد در راه آن را از آغاز زندگی شروع و به آن ختم کرد. او در حیات، با نور معرفت و پیوستگی به خدا قدم نهاد و در راه آن به جهاد برخاست و جان خود را نثار کرد. او با سرافرازی زیست، و با سرافرازی شهید شد و به حق رسید."