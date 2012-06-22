۲ تیر ۱۳۹۱، ۹:۰۷

مردم در پیشگیری از جرایم نقش اساسی دارند

مردم در پیشگیری از جرایم نقش اساسی دارند

اراک - خبرگزاری مهر: معاون دادستان عمومی و انقلاب اراک گفت: مردم با رعایت برخی اصول ایمنی در کاهش جنایات و پیشگیری از وقوع جرم نقش اساسی دارند.

محمدرضا رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر به مناسبت هفته قوه قضاییه افزود:  نگه نداشتن فیلم، عکس یا هر نوع فایل شخصی دیگر در تلفن همراه را یکی از راه های جلوگیری از وقوع جرم را دانست.

وی افزود: نگهداری شخصی از رمز کارت های بانکی و شماره 16 رقمی آن و اعتماد نکردن به برخی پیامک های مشکوک و ارائه نکردن اطلاعات شخصی و بانکی از دیگر راه های پیشگیری از وقوع جرم است.
 
رحمتی با بیان اینکه اقشار مختلف جامعه متناسب با زمینه فعالیت خود باید قانون را مطالعه کنند تا از حقوق شخصی و اجتماعی خود اطلاع یابند بر لزوم  هوشیاری در مقابله با کلاهبردان تاکید کرد.
 
وی افزود: کلاهبرداران یا یقه سفیدان از ضریب هوشی بالایی برخوردارند و باید با هوشیاری با اعمال بزه آنها مقابله کرد.
 
رحمتی، مراقبت خانواده ها از معاشرت ها و مراودات فرزندان یکی دیگر از راه های از بین بردن زمینه های وقوع جرم  عنوان کرد و افزود: باید خانواده ها در این خصوص با هوشیاری عمل کنند.
 
 
