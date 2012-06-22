هشدار نسبت به تبعات تاخیر در اعلام تعرفه های پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سیدشهابالدین صدر در حاشیه سمینار اخلاق پزشکی که در هتل المپیک برگزار شد، گفت: بنا بود شورای عالی بیمه سلامت برای تعیین تکلیف وضعیت تعرفهها تشکیل شود با این حال تاخیر زیادی به وجود آمده و سه ماه از ابتدای سال گذشته و هنوز تعرفهها تصویب نشده است.
وی با بیان اینکه با وجود تورم، پزشک گرفتار رشد برخی هزینههای جانبی میشود و هزینههای تکمیلی ارائه خدمات تغییر میکنند، گفت: هر چقدر تعرفههای تعیین شده با واقعیت همخوانی بیشتری داشته باشد، نظم بیشتری در انجام امور پزشکی ایجاد خواهد شد.
صدر درباره بودجه حوزه سلامت در سال جاری نیز گفت: این بودجه در سالهای اخیر رشد قابل توجهی داشت، بودجه نظام سلامت در سال 89، 10 هزار میلیارد تومان و در سال 90 نزدیک به 15 هزار میلیارد تومان بود، اما اکنون با تصویب اعتبار 6 هزار میلیارد تومانی از محل درآمد هدفمندی یارانهها، این بودجه به بالاتر از 20 هزار میلیارد تومان میرسد.
صدر در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره ضرورت توجه به منشور حقوق بیمار در بیمارستانهای کشور، گفت: رعایت اخلاق پزشکی تنها به مطبداری محدود نمیشود و در همه حوزهها مطرح است. هماکنون مشغول تدوین مبانی اخلاق حرفهای برای تمامی رشتههای پزشکی از جمله پرستاری، پزشکی هستهای، رادیوتراپی و آزمایشگاه در فرهنگستان علوم پزشکی هستیم.
وی اضافه کرد: البته مسئله اخلاق پزشکی در سازمان نظام پزشکی نیز به صورت جدی دنبال میشود و لازم است رعایت اخلاق پزشکی در تمامی حوزههای سلامت به ویژه در بیمارستانها به علت گستردگی ارائه خدمات مورد توجه قرار بگیرد.
