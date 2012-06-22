جریمه 45 میلیون تومانی قاچاقچی ماهواره

محمد حسن سرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: با حکم شعب تعزیرات حکومتی استان گیلان فردی که اقدام به ورود وعرضه کالای قاچاق کرده بود به پرداخت جریمه نقدی درحق صندوق دولت محکوم شد. در این پرونده کالاهای قاچاق شامل 3313 ثوب البسه خارجی به ارزش بیش از 72 میلیون تومان بود که با حکم تعزیرات فرد متخلف غیر از ضبط کالا دو برابر ارزش ریالی کالای قاچاق جریمه شد.

وی افزود: در پرونده دیگری ماموران نیروی انتظامی استان آذربایجان شرقی طی بازرسیهای خود مقادیرقابل توجهی انواع تجهیزات دریافت ازماهواره، البسه وپارچه خارجی قاچاق کشف کردند که این پرونده پس از بررسی در شعب تعزیرات استان با حکم 45 میلیون تومان جریمه و ضبط کالا مختومه شد.