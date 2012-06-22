واحدهای صنفی برتر در شهرستان مریوان تقدیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه روز گذشته و با حضور جمعی از مدیران دولتی و فعالان اصناف و بازار مریوان، هماییش روز ملی اصناف در این شهرستان برگزار شد و طی آن فعالان صنفی مریوان مورد تقدیر قرار گرفتند.

رئیس مجمع امور صنفی مریوان با اشاره به این مطلب که همکاری دولت و اصناف موجب بهبود پیشرفت و رشد اقتصادی کشور می شود، گفت: باید اصناف در کسب و کار به حقوق مصرف کنندگان توجه خاصی داشته باشند.

محمد حسینی افزود: همزمان با آغاز فصل تابستان و شروع مسافرت ها کسبه و بازاریان باید به دلیل توریستی بودن شهر مریوان عنایت و توجه ویژه ای به گردشگران و مسافران داشته باشند و با روی خوش با آنها بر خورد کنند.

وی در ادامه بیان کرد: باید کسبه و بازاریان از تهییه اقلام تقلبی و جعلی دوری کنند و کالا ها را تک نرخی کرده و قیمت اجناس را با نصب قیمت بر روی آنها به مصرف کنندگان عرضه کنند تا زمینه برای جلب اعتماد بین فروشنده و خریدار فراهم شود.

وی اظهار داشت: در شهرستان مریوان هیچ کارخانه و کارگاه صنعتی و تولیدی وجود ندارد و نسبت به دیگر شهرها کمتر توسعه یافته است و برای همین بیشترین درآمد مردم شهر مریوان که نزدیک 90 درصد است وابسته به حوزه خدمات و واحدها صنفی است.

حسینی با اشاره این مطلب که طرح شبنم یک طرح ملی است، عنوان کرد: با اجرای این طرح یعنی حمایت از کالای ایرانی در مریوان جنبه منفی پیدا می کند و تقریبا نزدیک 80 درصد از بازاریان با مشکل مواجه می شوند چون مسافران به خاطر اجناس خارجی ای که وارد مریوان می شود به این شهر مسافرت کرده و خریداری می کنند.

وی از مسئولین خواست که نسبت به این مسئله راه حلی ارائه کنند تا مردم شهرستان مریوان به ویژه کسبه و بازاریان با مشکل مواجه نشوند.

وی در پایان سخنان خود از شهرداری و راهنمایی و رانندگی انتقاد کرد و افزود: باید شهر که در وضع اسفناکی به سر می برد همه مشکلات آن در اسرع وقت بر طرف و آماده حضور گردشگران و مسافران به این شهر شود و از راهنمایی و رانندگی خواست که رعایت حال مسافر ان را بکنند و با جریمه های بی مورد باعث ایجاد نارضایتی در بین مسافران نشود.