دولت جلوی تورم را بگیرد/لزوم کنترل قیمت ها در بازار

به گزارش خبرنگار مهر، امید کریمیان شامگاه پنج شنبه در مراسم روز ملی اصناف در شهرستان مریوان اظهار داشت: متاسفانه به دلیل عدم نظارت مناسب بر وضعیت بازار نرخ تورم در حال افزایش است و به دلیل فشار وارد شده به مردم به ویژه اقشار کم درآمد دولت باید جلوی این وضعیت را گرفته و برای مقابله با نرخ بالای تورم برنامه ریزی کند.

وی با اشاره به لزوم تلاش های جدی تر کلیه مسئولان کشوری به وی‍ژه در استان کردستان برای کنترل قیمت ها در بازار افزود: در حال حاضر در بعضی از بخش ها افراد با میل و رغبت خورد قیمت گذاری می کنند و این نشان دهنده ضعف مدیران و مسئولان مربوطه است که باید در مقابل این وضعیت برنامه ریزی جامعی در دستور کار قرار گیرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه این برای اولین بار است که همایش روز ملی اصناف در مریوان برگزار می شود، گفت: جلب مشارکت افراد در به ویژه اقشار تاثیر گذار در عرصه های مختلف یک امر لازم و ضروری است.

وی یادآور شد: جلب مشارکت خود اصناف برای نظارت بر بازار و کنترل قیمت ها یکی از راهکارهای بسیار خوب در کشور در راستای تثبیت قیمت ها در بازار است که باید به آن توجهی ویژه صورت گیرد.

کریمیان از نبود شفاف سازی قیمت کالاها در مریوان انتقاد کرد و گفت: باید نظارت جدی تری بر کنترل قیمت ها در مریوان صورت گیرد تا مسافران و گردشگران بتوانند اجناس مورد نظر خود را به راحتی خریداری کنند.

این مراسم با حضور جمعی از مدیران و مسئولان شهرستان مریوان برگزار شد و طی آن واحدهای نمونه و برتر صنفی شهرستان مریوان معرفی و مورد تقدیر قرار گرفتند.