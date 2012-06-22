مسابقات انتخابی تیم ملی ووشوی بانوان برگزار شد/ بازگشت آزادپور با پیروزی

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله دوم رقابت‌های انتخابی تیم ملی ووشو بانوان جهت حضور در هشتمین دوره رقابت‌های ووشوی قهرمانی آسیا در هوشی‌مینه ویتنام عصر پنجشنبه در آکادمی ووشو برگزار شد.

نکته مهم این رقابت‌ها بازگشت خدیجه آزادپور به صحنه مبارزات بود. وی که مدت‌ها به دلیل آسیب دیدگی از میادین دور بود، پس از رفع مشکل آسیب دیدگی در مسابقات انتخابی تیم ملی ووشو بانوان حضور پیدا کرد و مقابل زهرا ملامهدی به برتری رسید.

براساس این گزارش، به دلیل انصراف ندا قنبرعلی‌زاده در وزن 48- کیلوگرم، الهه منصوریان دارنده مدال برنز بازی‌های آسیایی گوانگجو در اردو باقی ماند. در مرحله نخست منصوریان مقابل این رقیب خود صاحب پیروزی شده بود. همچنین خدیجه زینال‌زاده در وزن 52- کیلوگرم در دو راند متوالی بر سامره کیانی پیروز شد تا با کسب دومین پیروزی به عنوان نفر اصلی این وزن همچنان در اردو حضور داشته باشد.

در دیگر مسابقات انتخابی تیم ملی ووشو و در وزن 56- کیلوگرم زهرا بساطی که در مبارزه اول مقابل مرضیه احمدی نتیجه را واگذار کرده بود در مبارزه دوم جبران کرد و حریف خود را شکست داد تا کار برای انتخاب نماینده این وزن به مبارزه سوم کشیده شود.

روز پنجشنبه همچنین در وزن 60- کیلوگرم هاشمی، دارنده مدال طلای رقابت‌های جهانی ترکیه مقابل صدیقه دریایی، دارنده مدال طلای مسابقات آسیایی 2009 جوانان نتیجه را واگذار کرد تا در این وزن هم نتیجه نهایی در بازی سوم مشخص شود. مبارزات وزن 70- کیلوگرم نیز با نظر پزشک معالج و به دلیل مصدومیت شهربانو منصوریان و فریناز نزیری به زمان دیگری موکول شد.

براساس این گزارش، در رقابت‌های انتخابی جوانان از میان 16 ووشوکار هشت ووشوکار جوان به اسامی ماریا قادرنژاد، سارا حاجتی، دیمن قاسمی، نادیا اعتمادمقدم، دنیا سبحانی، زهره شهپری و فاطمه رضایی جواز حضور در اردو را کسب کردند.

در بخش تالو هم 45 مدعی روی تالوفیلد انتخابی رفتند که فاطمه اسدی، سپیده لطفی، فاطمه جزینی و سوگند گلشنی در رده سنی 9 تا 12 سال، زهرا کیانی، مهسا دهقانی، سپیده شاکریان و ناهید پورشبانان در رده سنی 12 تا 15 سال، هانیه رجبی، نفیسه پورگنجی، مریم عصمتی و زهرا قوچی در رده سنی 15 تا 18 سال به اردو آماده سازی راه پیدا کردند.

قابل ذکر است رقابت‌های ووشوی قهرمانی جوانان جهان از 26 شهریور لغایت 4 مهرماه در ماکائو و رقابت‌های ووشوی قهرمانی آسیا از 26 مرداد تا 4 شهریور در هوشی‌مینه ویتنام برگزار خواهد شد.