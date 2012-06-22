شرکت گاز خواستار تدوین طرح جامع گازرسانی به روستاها شد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی کشکولی در مراسم آغاز به کار نخستین همایش ملی بومی سازی فن آوری‌های نوین انرژی با بیان اینکه در حال حاضر حجم صادرات روزانه گاز ایران به حدود 30 میلیون مترمکعب در روز رسیده است، این در حالی است که هم اکنون جایگاه سومین تولید کننده بزرگ گاز جهان به ایران اختصاص یافته است.

معاون مدیرعامل شرکت ملی گاز با اعلام اینکه میزان صادرات گاز کشور تا پایان برنامه پنجم توسعه باید به 180 میلیون مترمکعب در روز افزایش یابد، درباره آخرین وضعیت توسعه صنعت گاز، تصریح کرد: در حال حاضر 13 پالایشگاه تولید گاز، 210 هزار کیلومتر شبکه توزیع و انتقال گاز در کل کشور راه اندازی شده است.

این عضو هیات مدیره شرکت ملی گاز با یادآوری اینکه در شرایط فعلی 930 شهر و 12 هزار و 700 روستا از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند، بیان کرد: با این وجود سهم ایران از تجارت جهانی گاز حدود یک درصد است.

این مقام مسئول با اعلام اینکه باید تا افق چشم انداز سهم ایران از تجارت جهانی گاز به 10 درصد افزایش یابد، تبیین کرد:تاکنون ایران قرارداد واردات گاز به ترکمنستان را در سالجاری از 8 میلیارد مترمکعب به 14 میلیارد مترمکعب افزایش داده و به‌زودی قرارداد صادرات گاز به پاکستان با حجم 21 میلیون و 500 هزار متر مکعب امضا می‌شود.

کشکولی با بیان اینکه ایران آمادگی دارد تا به تمام کشورهای همسایه و دیگر کشورها گاز صادر کند، بر ضرورت مدیریت مصرف گاز در داخل کشور تاکید کرد و افزود: تنها با افزایش سهم تولید گاز در کشور نمی‌توان به افق صادرات 10 درصد گاز در دست یابیم و باید مصرف سهم خانگی در کشور را مدیریت کرد.

معاون مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران همچنین با یادآوری اینکه طرح جامع انرژی کشور باید تدوین و عملیاتی شود، اظهار داشت: بر اساس آن می توان طرح جامع گازرسانی و دیگر انرژی‌ها نیز مشخص شود و از سوی دیگر، باید تنوع انرژی را در کشور گسترش داد تا از این طریق مصرف انرژی تنها در نوع انرژی محدود نشود.