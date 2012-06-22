وقوع سیل در جاده نیشابور کوهسرخ 4 کشته بر جای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال ریزش باران در محورهای خراسان رضوی و به راه افتادن سیل در محور جاده نیشابور و کوهسرخ 4 نفر در این حادثه کشته و 10 نفر مجروح و مصدوم شدند که مجروحان این حادثه به بیمارستان های نیشابور و کاشمر انتقال یافتند.

این خبر حاکی از آن است که بر اثر ریزش باران و به راه افتادن سیل که از ظهر روز پنچشنبه در منطقه روستایی چپلو از توابع بخش کوهسرخ و روستای صحن از توابع نیشابور صورت گرفت منجر به ریزش کوه و بسته شدن جاده نیز شد.

خودروهای عبوری در مسیر جاده نیشابور و کوهسرخ که به دلیل جار شدن سیل گیر کرده بودند توسط هلال احمر و وزارت راه از این منطقه خارج شدند.

بر اثر این حادثه محور این جاده به مدت 3 ساعت مصدود و راهداران بلافاصله بعد از این حادثه در محل عملیات حاضر و مشغول باز کردن جاده شدند.

همچنین ریزش باران که از عصر چهارشنبه تا شب گذشته ادامه یافت کشاورزان منطقه را نیز با مشکل مواجه کرد، به گونه ای که کشاورزان به هنگام جمع آوری محصولات جو و گندم خود دچار آسیب جدی شدند.

سیل به بخشی از اراضی کشاورزی، باغات، مزارع و محصولات نیز خسارت های جدی را وارد کرده است.

لازم به ذکر است، تیم های هلال احمر و راهداری کوهسرخ و نیشابور در منطق حاضرند تا در صورت بروز حادثه اقدامات لازم را انجام دهند.

گفتنی است، بر اثر جاری شدن سیل در چناران نیز 3 نفر کشته و عده ای مجروح شدند.